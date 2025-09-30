La Excavadora: «Nada más terminar con el grupo, probablemente se desate la Tercera Guerra Mundial»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se acabó lo que se daba. Sin lágrimas ni postureo, con la amistad intacta y la puerta abierta para reencontrarse el día de mañana. En tan solo seis años, La Excavadora ha logrado dar mucho que hablar. La experiencia es un grado y tanto Pela (voz) como el resto de sus compañero fueron capaces de configurar un dream team donde el rock manda, el punk escupe y la rabia se contagia. Misión cumplida, como si nada, y sin necesidad de «comernos ninguna polla».

Dos bailes le quedan por delante a este demoledor combo vasco. El último, en su querida Vitoria-Gasteiz, el 1 de noviembre. Y un poco antes muy cerca de casa. Este sábado 4 de octubre, en la sala Andén 56, al calor del BurgoRock. En compañía de Obús, Parabellum, Akaldo y Triaje, para más señas. Después, no quedará más remedio que esperar a ese ansiado retorno que sus seguidores ya imploran de antemano.

Pregunta. Penúltimo concierto de La Excavadora. ¿Pesa la nostalgia antes de tiempo?

Respuesta. Nostalgia ninguna. Siempre hemos sido más de mirar hacia adelante. Estamos tratando de anestesiarnos para no sufrir más de lo necesario. Es lo que hay, la vida sigue.

P. Parón indefinido sin cerrar la puerta a un posible regreso el día de mañana. ¿Cómo veis el vaso ahora mismo: medio lleno o medio vacío?

R. Sí que esperamos que, algún día todos, volvamos a coincidir en el proyecto. Pero no tenemos ni idea de cuándo podrá ser. Tres, cinco, diez años... Quién sabe. Una banda de rock no es solo algo musical, también tiene que ver con las existencias de los miembros que la componen.

P. Del desguace surgirán nuevas aventuras. ¿Alguna ya en marcha de la que se pueda contar algo?

R. Txiki y Joel están montando ya algo nuevo con gente solvente y seguro que va a estar muy bien. Creo que esa será el proyecto más continuista con La Excavadora. No te puedo contar más porque tampoco sé más. Alain seguirá girando por el mundo con Tierra Santa y yo estoy preparando nuevo lanzamiento con Víctimas Club. También seguiré trabajando con Marky Ramone.

P. Muchas bandas darían lo que fuese por tener la repercusión de La Excavadora en tan poco tiempo. Al margen de la experiencia atesorada en proyectos de calado como Gatillazo, Vicepresidentes o Marky Ramone, ¿qué teclas se tocaron para dejar semejante impronta en la escena punk-rock estatal?

R. En su día mandamos algunas maquetas a determinadas agencias y tuvimos suerte porque pudimos escoger entre algunas ofertas para editar los discos, management y tal. Creo que la calidad de las canciones fue suficiente para convencer a los profesionales del sector y al público. No tuvimos que comernos ninguna polla.

P. BurgoRock como antesala de la gran despedida en Vitoria el 1 de noviembre. ¿Por qué aquí y no en Madrid, Barcelona o Sebastopol?

R. No queríamos hacer un tour de despedida, es algo que suena falso y muy manoseado. A comienzos de año tomamos la decisión del parón y decidimos hacer los conciertos que ya teníamos cerrados, sin más. No queríamos darnos publicidad vendiendo algo, como una despedida, que para nosotros no es gratificante. Añadimos el concierto de Gasteiz solo como excusa para corrernos una última juerga juntos y como grupo.

P. ¿Algo especial para estos dos últimos shows en directo?

R. No es nuestro rollito vender estos conciertos como algo especial. No tendremos ni invitados, ni tiempo para la emoción, ni pollas en vinagre. Vamos a pasarlo bien tocando de puta madre, no se le puede pedir más a una banda de Rock´n´roll.

P. Trayectoria corta pero intensa la de La Exavadora. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de este viaje?

R. Conocernos como músicos y salir de fiesta como animales, sin duda, ha sido lo mejor. Lo peor, esta despedida sin fecha de regreso.

P. ¿Cómo ha cambiado este mundillo, tanto para bien como para mal, para los ‘Los once del bulldozer’?

R. Nada más crear el grupo se produjo una pandemia global y nada más terminar con el grupo, probablemente se desate la Tercera Guerra Mundial gracias al Estado genocida de Israel. El mundo sigue apestando igual que siempre.