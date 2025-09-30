La Temporada Lírica de Burgos se consolida en el calendario tras cuatro años de vida

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un esfuerzo donde hay muchas manos, mucho trabajo y que, tras cuatro temporadas, ha logrado asentarse en el calendario burgalés. La Temporada Lírica ha incrementado funciones y piezas y no le pasa factura. En todas ellas atraen a solistas de gran renombre aunque se vean obligados a bajar su caché. Pero también al público burgalés, que ya se ha vuelto fiel. El amor por la música y la escena une a todos.

«Es un milagro», reconoce el gran impulsor de la Temporada Lírica de Burgos, Pedro Bartolomé. Reconoce que «otros teatros tienen unos siete millones de euros de presupuesto por temporada, nosotros no nos podemos comparar en cuanto a medios, disponemos de 110.000 euros, pero a los cantantes solistas les gusta el proyecto y podemos contar con profesionales de primera línea», señala.

La aventura empezó hace cuatro años. Entonces una zarzuela y una ópera eran todo un reto. «Había mucha implicación de todos, pasamos poco después a tres piezas y este año nos hemos arriesgado a cuatro piezas con dos funciones cada una y el público responde, siempre está lleno y es una satisfacción», sentencia Bartolomé.

La base del trabajo arranca con la Joven Orquesta de Burgos (Josbu) y cuentan con la participación en las bases vocales de coros como el Orfeón Burgalés, Schola Cantorum o el Coro Ópera Lírica y el Ballet Antología para escenas bailadas. «Contamos con solistas de primera línea, cantantes de Burgos pero también otras voces que pueden escucharse en el Teatro Real, e n Francia o en Italia pero que les gusta el proyecto y no podemos igualar el caché de los grandes teatros pero lo suplimos con mucha ilusión, cariño y atención», señala. En diciembre, que cerrarán temporada con ’La Bohème’ en la que Manuel Esteve que el año pasado estuvo en el Teatro Real, será protagonista. «Es una suerte que artistas así vengan a Burgos», afirma el director de la Josbu y el impulsor de la irrupción de la lírica escenografiada en forma de óperas y zarzuelas en Burgos.

El germen del proyecto está en su experiencia por teatros de todo el mundo. «Tengo suerte de trabajar en los grandes teatros, vengo de ser asistente e director en el teatro Colón de Buenos Aries, he estado en Italia, Manchester, Madríd... y pude asistir a los grandes maestros de los que he aprendido muchísimo y pensaba que era algo que podía gustar en Burgos», señala Bartolomé. Así arrancó una iniciativa que se impregna de sello burgalés en todas las disciplinas. «Siempre pensamos que tenía que ser un proyecto muy burgalés y el equipo artístico y técnico también son burgaleses y trabajan a un buen nivel», sostiene.

Durante este tiempo han ido mejorando y reforzando su equipo en lo que supone levantar una temporada lírica con un presupuesto mínimo en comparación con otras producciones pero «el resultado es muy bueno y gusta al público». Así, por ejemplo, los coros se han tenido que adaptar. «Estaban acostumbrados a unas interpretaciones más estáticas, pero en óperas o zarzuelas los coralistas tienen que interpretar, se han ido adaptando a ello y les encanta», asegura.

Ahora el grupo ya es estable y pueden afrontar temporadas con una pieza por trimestre y varias funciones que permiten desarrollar un bono de temporada. La última del año está por llegar. El equipo ya está trabajando en La Bohème con partitura de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illic. Está previsto que se represente el domingo 7 y lunes 8 de diciembre a las 19.30 horas.

Durante dos meses antes del estreno ya cuentan con las características y necesidades de su papel y empiezan a trabajar. Luego ya se unen dos semanas antes del estreno para los ensayos todos juntos y en el propio Teatro Principal, que se ha convertido en su sede oficial. Un reto en el que artistas, músicos y coralistas están acompañados por el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Caja Burgos.