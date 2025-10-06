El espectacular directo de ‘The Limboos’ llega a Burgos con Círculo Creativo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Después de diez años de trayectoria y tres discos a sus espaldas, The Limboos presenta en Burgos su cuarto disco ‘Off The Loop’ (Penniman Records, 2024). Una propuesta incluida en la programación cultural de Círculo Creativo de Fundación Círculo. Una banda heredera de la mejor tradición musical de los años 50 que cuenta con un directo espectacular. Una propuesta que invita a disfrutar con sus canciones. The Limboos consigue ofrecer una de las mezclas más rítmicas de la actualidad, añadiendo toques latinos al Rhythm & Blues que es una de sus señas de identidad.

The Limboos basó sus primeras creaciones en el sonido y ritmo de New Orleans. La calidad de su trabajo les ha convertido en una referencia en la escena con una fórmula que fue bautizada como ‘Exotic Rhythm and Blues’. En este momento sus canciones unen los ritmos caribeños como el ska primitivo o el mambo, con lo que consiguen un sonido personal que consigue llegar al público por su original creación. A su magistral fórmula de Rhythm and Blues con influencias latinas, añaden en sus discos la musicalidad del gospel, swing, soul, con un mestizaje de ritmos tropicales.

En directo marcan direferencia con una propuesta pensada para disfrutar con la música.

The Limboos son: Daniela Kennedy: voz y batería; Roi Fontoira: voz y guitarra; Sergio Alarcón: guitarra, teclado y sintetizador, percusión ; Martín García: teclados y sintetizador; Javi Geras: bajo.

Las entradas ya están a la venta en 5 euros vía internet. 7 euros en taquilla de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 en la sede de Fundación Círculo en Plaza España, 3. Taquilla de la calle Ana Lopidana una hora antes de la actuación.