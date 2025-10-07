Burgos acogerá la entrega de premios de Artes Escénicas de CyL el 16 de octubre, que premiará a Helena Pimenta

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acogerá la gala de entrega de premios de la primera edición del Certamen de Artes Escénicas de Castilla y León, organizado por la Asociación Artesa. En esta ocasión, la directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimenta recibirá el Premio de Honor por su destacada trayectoria en el ámbito teatral.

El presidente de la Asociación Artesa, Alberto Estébanez, ha señalado que el certamen busca poner en valor el trabajo de los artistas de Castilla y León que desarrollan su carrera fuera de la comunidad. La gala tendrá lugar el 16 de octubre en el Teatro Principal de Burgos, a las 18.00 horas. Según el director artístico y vicepresidente de Artesa, Francisco Negro -también responsable de Morfeo Teatro- participarán en el evento unos 50 artistas y colaboradores, además de una veintena de profesionales de la producción.

Helena Pimenta, galardonada en 1993 con el Premio Nacional de Teatro y directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre 2011 y 2019, ha sido descrita por Estébanez como una de las voces más "sólidas y relevantes" de la escena nacional. El jurado ha resaltado su "originalidad genuina", su rigor intelectual y el compromiso de su obra en una época en que las artes escénicas se consolidaban como herramienta de reflexión social.

Francisco Negro ha adelantado que la gala será "teatral, sorprendente y participativa". La dirección musical estará a cargo de Diego Galaz, miembro de Fetén Fetén, quien junto con Jorge Arribas amenizará en directo la ceremonia. Además, se ofrecerán actuaciones como la de El Trío Caracol, que presentará una versión teatralizada del clásico Tengo miedo de la copla española; la pieza flamenca Compás de ausencia, creada para la ocasión por la compañía Rita Clara; y un fragmento de Daydreams, de la coreógrafa Sara Sáiz y Cidanz Producciones, en representación de la danza contemporánea. La gala se abrirá con Human, un montaje del Colectivo H3B dirigido por Leticia Bernardo, que contará con 25 intérpretes de hip-hop.

El evento será conducido por los actores Eva Manjón y César Catalina. Manjón, natural de Burgos y residente en Madrid desde 2001, es conocida por su participación en series como Seis Hermanas, El Ministerio del Tiempo, Servir y proteger, Amar es para siempre o El secreto de Puente Viejo.

BURGOS, CIUDAD DE LA CULTURA 2031

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado la relevancia de acoger esta cita en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, dentro del eje "Ciudad Extendida". Ayala ha recordado que Burgos ha demostrado su capacidad organizativa y artística con eventos como la Dance World Cup, el certamen Burgos-Nueva York o Danza en el Camino.

El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Entre los asistentes destacan figuras como el actor salmantino José Antonio Sallagués (conocido por Amar en tiempos revueltos), el director y dramaturgo José María Esbeck, el coreógrafo Alfonso Ordóñez, la escenógrafa premiada Elisa Sanz y el escultor Cristino Díez.