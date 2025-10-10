Galería de fotos: Así ha inaugurado la Institución Fernán González su nuevo año académico

Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán GonzálezTOMÁS ALONSO

Académicos, autoridades y público en general asistieron ayer jueves a la apertura del curso 2025/26 de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes en el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación.

Abrió el acto Borja Suárez, presidente-patrono de la academia, para más tarde dar la palabra René Jesús Payo, director de la institución burgalesa. Tras su salutación, Payo recibió como académico correspondiente de la Institución Fernán González a Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, institución con la que la institución burgalesa trabajó codo con codo en la realización y montaje de la exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’.

Gutiérrez-Alviz presentará este viernes, 10 de octubre, en la Sala Polisón del Teatro Principal su última obra, ‘El sacacorchos’, una miscelánea de artículos editados en forma de libro por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Vidas de ilustres sevillanos, columnas sobre temas políticos, jurídicos y sociales, discursos dados en la academia sevillana y un recuerdo a los hermanos Machado, que unieron al autor para siempre con Burgos. La cita será a las 20 horas y tiene entrada libre hasta completar el aforo.

El plato fuerte de la velada llegó con la ponencia de la académica y secretaria de la Institución Fernán González, María Jesús Jabato: ‘Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós’, donde la abogada y escritora fue descubriendo las huellas burgalesas que el autor canario dejó en los ‘Episodios Nacionales’ y ‘Fortunata y Jacinta’, entre otras obras.