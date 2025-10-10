Galería de fotos: Así ha inaugurado la Institución Fernán González su nuevo año académico
María Jesús Jabato Dehesa abrió este jueves, 9 de octubre, el curso 2025/26 con la ponencia ‘Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós’ / El sevillano Pablo Gutiérrez-Alviz, nuevo académico correspondiente
Académicos, autoridades y público en general asistieron ayer jueves a la apertura del curso 2025/26 de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes en el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación.
Abrió el acto Borja Suárez, presidente-patrono de la academia, para más tarde dar la palabra René Jesús Payo, director de la institución burgalesa. Tras su salutación, Payo recibió como académico correspondiente de la Institución Fernán González a Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, institución con la que la institución burgalesa trabajó codo con codo en la realización y montaje de la exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’.
Gutiérrez-Alviz presentará este viernes, 10 de octubre, en la Sala Polisón del Teatro Principal su última obra, ‘El sacacorchos’, una miscelánea de artículos editados en forma de libro por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Vidas de ilustres sevillanos, columnas sobre temas políticos, jurídicos y sociales, discursos dados en la academia sevillana y un recuerdo a los hermanos Machado, que unieron al autor para siempre con Burgos. La cita será a las 20 horas y tiene entrada libre hasta completar el aforo.
El plato fuerte de la velada llegó con la ponencia de la académica y secretaria de la Institución Fernán González, María Jesús Jabato: ‘Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós’, donde la abogada y escritora fue descubriendo las huellas burgalesas que el autor canario dejó en los ‘Episodios Nacionales’ y ‘Fortunata y Jacinta’, entre otras obras.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El Salón de Estrados del Palacio de la Diputación, como es costumbre, acogió el acto inaugural del nuevo año académico de la Institución Fernán González.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El director de la academia, el catedrático de Historia del Arte de la UBU René Jesús Payo, repasó los logros del pasado curso y auguró un buen futuro para el naciente.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz, fue nombrado nuevo académico correspondiente de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes - Institución Fernán González.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El presidente de la Diputación, Borja Suárez, impuso la medalla a Gutiérrez-Alviz.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
Borja Suárez y el director de la academia burgalesa, René Jesús Payo, junto a Pablo Gutiérrez-Alviz.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
Pablo Gutiérrez-Alviz se mostró muy contento y emocionado tras ser nombrado nuevo miembro de la Real Academia Burgense.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
De izquierda a derecha: José Manuel López Gómez (exdirector de la academia y cronista de la ciudad de Burgos), René Jesús Payo (actual director), Borja Suárez (presidente de la Diputación), Isaac Rilova (vicedirector) y María Jesús Jabato (secretaria y ponente en la inauguración del nuevo curso).
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
Académicos y autoridades ocuparon los escaños de los diputados provinciales.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
Antes de su ponencia, María Jesús Jabato -como secretaria de la academia- leyó la memoria del año anterior.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
María Jesús Jabato fue la encargada de dar la ponencia inaugural del nuevo curso, con el título 'Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós'.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
La artista María José Castaño es la última incorporación a la Real Academia Burgense.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
La biografía y la obra literaria de Benito Pérez Galdós y su relación con Burgos fueron el objeto de la ponencia de María Jesús Jabato.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El académico José Matesanz tomó unas fotografías para el recuerdo.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz (izquierda), y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, asistieron al acto.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
La ponencia sobre Galdós y Burgos fue seguida muy atentamente por el público.
Apertura del año académico 2025/26 de la Institución Fernán González
El Salón de Estrados del Palacio de la Diputación se llenó en el inicio del curso académico de la institución burgalesa.