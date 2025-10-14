La JONDE se sobrepone a las bajas por indisposición y logra inaugurar su ciclo en Burgos

Seis jóvenes percusionistas se encargaron de abrir el concierto con una de las piezas previstas para el final y se llevaron la ovación del público burgalés.TOMAS ALONSO

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) inauguró este lunes 13 de octubre en Burgos un ciclo de tres conciertos consecutivos organizado por la Sociedad Filarmónica de la ciudad, en colaboración con el INAEM y con el patrocinio de Audi Center Burgos. Las actuaciones, enmarcadas en la temporada 2025-2026, tienen lugar en la Sala de Congresos del Fórum Evolución. El Ayuntamiento de Burgos colabora también en esta iniciativa que acerca al público burgalés una muestra del talento musical emergente en España.

El programa inaugural del lunes estaba inicialmente definido para desarrollar sobre el escenario del auditorio burgalés una propuesta de cuidadosamente articulada, con 27 músicos en escena, 24 integrantes de la JONDE y tres profesores.

Sin embargo, una indisposición que afectó a buena parte de la orquesta condicionó el desarrollo del programa y obligó a recortar y variar el repertorio para adaptarlo a la disponiblidad de los músicos, que no estuvieron dispuestos a suspender la función y realizaron un esfuerzo por ofrecer su música al público burgalés, que abarrotó la sala de congresos, cuya capacidad es ligeramente inferior a quinientas personas.

Para amoldar el repertorio, los músicos de la joven orquesta sinfónica de España modificaron el orden de las actuaciones y se seleccionaron fragmentos de las obras previstas. De hecho, la representación comenzó con Ionisation (1931), pieza seminal de Edgar Varèse para trece percusionistas, que fue reinterpretada con seis músicos sobre el escenario de la sala de congresos. Considerada una obra pionera por su radical independencia rítmica y tímbrica, marcó uno de los hitos del repertorio del siglo XX. La JONDE había previsto representarla con un despliegue que requería otros 7 músicos en escena, que, sin embargo, estuvieron ausentes por una indisposición.

Posteriormente se competaron el resto de intervenciones con el aplauso del comprensivo público burgalés por el esfuero realizado por los jóvenes músicos por sacar adelante la función pese a las bajas en sus filas.

Tras este accidentado inicio, la programación continuará hoy martes con un programa centrado en el formato de octeto y obras del Romanticismo y la música del siglo XX. La JONDE interpretará la Petite Symphonie de Charles Gounod, un ejemplo de elegancia y equilibrio en la escritura para viento; el Octeto de Nikos Skalkottas, con su característico lenguaje moderno y rítmico; y piezas de John Stevens (Moondance) y Eduardo Nogueroles (Blues for all) que aportarán un giro estilístico al concierto.

Como cierre, el Octeto Op. 20 de Felix Mendelssohn servirá como puente hacia la tradición centroeuropea más clásica.

El miércoles 15, último día del ciclo, se escuchará un programa que reúne al Romanticismo alemán con las vanguardias del siglo XX. Abrirá la velada el Noneto en fa mayor, Op. 31, de Louis Spohr, una partitura exigente y poco habitual en las salas de conciertos. A continuación, se interpretará Introducción y allegro de Maurice Ravel, obra de refinada orquestación que destaca el arpa como instrumento protagonista. El broche final será La historia del soldado, de Igor Stravinsky, una pieza híbrida entre teatro y música que explora la narrativa del pacto con el diablo a través de ritmos incisivos y timbres contrastados.