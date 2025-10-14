La Fundación Caja de Burgos proyecta la película ‘Una historia casi divertida’ en el Foro Solidario

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Foro Solidario acoge mañana 15 de octubre, a partir de las 19 horas, la proyección de la película Una historia casi divertida, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck en 2010. Con ella comienza un nuevo ciclo de cine social y documental organizado por la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Anna Huntington, en esta ocasión asociado al programa de salud mental que desarrolla la entidad en el último trimestre del año. La entrada es libre hasta completar el aforo, y los mayores de 60 años tendrán preferencia en la entrada hasta 20 minutos antes del inicio de la proyección.

Craig (Keir Gilchrist) es un adolescente de 16 años que ha sido ingresado recientemente en un hospital psiquiátrico debido a una depresión. Nada más llegar, la sala para jóvenes está temporalmente cerrada por lo que tiene que instalarse en la zona de adultos. Allí, Bobby (Zach Galifianakis), otro de los pacientes del centro, se convierte en el protector del joven, un padre para él. Gracias a su apoyo, Craig encontrará la forma de relacionarse con los demás enfermos, conocerá a un gran número de personas, sus talentos ocultos, sus virtudes… De entre todos, Noelle (Emma Roberts), una chica de su misma edad, es la que más le llama la atención. Una joven que conseguirá arrancarle más de una sonrisa.

El ciclo continuará el miércoles 22 de octubre con Pequeña Miss Sunshine (Jonathan Dayton y Valerie Faris, 2006), centrada en una peculiar familia que, decidida a llevar a su hija pequeña a la final de un concurso de belleza, emprende un viaje en furgoneta a través de Estados Unidos.

El miércoles 29 de octubre le corresponderá el turno a Los impostores (Ridley Scott, 2003), sobre un estafador de poca monta poca monta que padece una neurosis bastante acusada y que, cuando está preparando un gran golpe con su socio, descubrirá que tiene una hija de 14 años.

Patch Adams (Tom Shadyac, 1998), el título programado para el miércoles 5 de noviembre, la historia real de un heterodoxo doctor que se hizo famoso durante su etapa de estudiante, a finales de los 60, con sus peculiares iniciativas a favor de una atención personalizada a los enfermos, de una sanidad gratuita y de la risa como terapia contra el dolor.

El miércoles 12 de noviembre se proyectará Joker (Todd Phillips, 2019), vuelta de tuerca de la figura del archivillano de Batman, que cuenta la vida de un psicópata destinado, a su pesar, a ser líder de un mundo en demolición.

Siempre Alice (Richard Glatzer y Wash Westmoreland, 2014), prevista para el miércoles 19 de noviembre, se centra en una académica con alzhéimer prematuro se enfrenta al dolor de perder su identidad mientras intenta seguir viviendo el momento y amando a su familia.

Para el miércoles 26 de noviembre se ha programado Toc Toc (Vicente Villanueva, 2017), divertida comedia en la que un grupo de pacientes coincide en la consulta de un eminente psicólogo, todos ellos aquejados de trastorno obsesivo compulsivo.

Take Shelter (Jeff Nichols, 2011) se proyectará el miércoles 10 de diciembre y presenta a Curtis Laforche, marido y padre de clase obrera que lucha por controlar su miedo, fruto de una serie de aterradoras pesadillas apocalípticas.

El miércoles 10 de diciembre se proyectará El príncipe de las mareas (Barbra Streisand, 1991), que narra la historia de un profesor que, en un momento de crisis vital y matrimonial, debe abandonar Carolina del Sur y viajar a Nueva York, ya que su hermana gemela ha intentado suicidarse.

El año se cerrará el miércoles 17 de diciembre con Melancolía (Lars von Trier, 2011), centrada en dos hermanas y sus distintas reacciones ante el inevitable apocalipsis del planeta Tierra.