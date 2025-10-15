Cajaviva Caja Rural lanza 'jovenin.music' una plataforma para acercar a los jóvenes al lado más personal de la música

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural lanza ‘jovenin.music’, una nueva plataforma cultural pensada para que los jóvenes de entre 14 y 30 años vivan la música desde dentro. No como espectadores, sino como protagonistas. Ensayos, estudios de grabación, rodajes, backstage... espacios normalmente inaccesibles que ahora se abren para ofrecer experiencias únicas, reales y emocionantes.

La iniciativa arranca con fuerza: un concurso que llevará a dos jóvenes a Miami “para vivir una semana inolvidable en el corazón de la industria musical”, tal y como destacan desde la entidad. Conciertos, rodajes de videoclips, visitas a estudios legendarios, una entrega de premios de prestigio y rutas secretas por los lugares donde la música ha hecho historia. Una experiencia irrepetible que marcará un antes y un después.

Con esta iniciativa, Cajaviva apuesta por conectar con los jóvenes desde su lenguaje, sus pasiones y sus emociones. “Más allá de los productos financieros, esta plataforma ofrece momentos auténticos que construyen comunidad y generan vínculos reales”, señalan.

Una forma diferente de vivir la música

La plataforma está diseñada como un espacio en constante evolución, donde cada propuesta es una oportunidad para sentir la música de forma distinta. A lo largo del año, se abrirán nuevas experiencias: acceso premium a conciertos, formación musical, encuentros exclusivos con artistas… Todo cuidadosamente pensado para ofrecer vivencias únicas, marcadas por la exclusividad y la conexión emocional diseñada por y para Cajaviva y el Grupo Caja Rural.

Miami Music Trip

Del 9 de octubre al 23 de noviembre, los jóvenes podrán inscribirse en www.jovenin.music y participar en el sorteo de esta experiencia en Miami, que se celebrará en febrero de 2026. Durante una semana, los ganadores vivirán la música desde dentro: acudirán a conciertos, rodajes de videoclips, estudios legendarios, una prestigiosa entrega de premios y rutas secretas por los lugares donde la música ha hecho historia. Una experiencia irrepetible para sentir la música como nunca antes.

“Con jovenin.music queremos estar donde está la pasión de los jóvenes. No se trata solo de escuchar música, sino de entenderla, vivirla de cerca y formar parte de ella”, afirma el director de Área de Negocio de Cajaviva Caja Rural, Francisco Javier Casado Fernández.