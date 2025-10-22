La ﻿Fundación Caja de Burgos presenta al cantante y guitarrista flamenco Diego Guerrero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos acoge el viernes 24 de octubre, a partir de las 19.30 horas, un concierto del cantante y guitarrista Diego Guerrero. Esta cita forma parte del ciclo que la entidad ha dedicado al flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 y cuyo valor como un arte que va mucho más allá de sus raíces andaluzas crece sin parar, situándose en el panorama internacional como una expresión cultural rica y compleja que merece ser protegida y celebrada.

Diego Guerrero es un creador atípico capaz de abordar distintos géneros de una forma comprometida y honesta y en cuyo lenguaje se aloja un poso profundamente flamenco enraizado en su tierra andaluza.

Durante la infancia y adolescencia, junto a El Niño Miguel, aprendió que una orquesta sinfónica bien podía esconderse dentro de una guitarra. En 2004 fusionó su experiencia en el mundo del flamenco con sus conocimientos musicales para arreglar y dirigir formando la primera Flamenco Big Band, en la que los mejores músicos de la escena nacional e internacional se aplicaban en hacer sonar los arreglos de un jovencísimo Diego Guerrero.

La inquietud y las distintas vivencias musicales han seguido sucediéndose dando lugar a un músico completo capaz de descubrir nuevos caminos musicales y de aportar tanto en la renovación del flamenco como a su perpetuación.

Además, Guerrero ha demostrado ser uno de sus mejores embajadores fuera de nuestras fronteras, trasladando su lenguaje e idiosincrasia a otros estilos, y creando puentes para recibir elementos de otros jardines musicales, sin consentir nunca que se pierda un ápice de autenticidad y mostrando una capacidad poco común para entender la esencia misma de cada cultura musical. Esto le ha convertido en todo un referente, no sólo entre las nuevas generaciones sino también entre los músicos y artistas ya consagrados.

El artista andaluz cuenta con solo dos discos y ambos con nominaciones a los premios musicales más importantes del mundo, un logro enorme para un artista independiente. Por la tangente, el segundo disco de Diego Guerrero, ha recibido una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca.

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 20 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

El ciclo se cerrará el miércoles 29 en Cultural Cordón con la proyección del documental Tocaoras (Alicia Cifredo, 2023), que investiga la evolución de la mujer en el mundo de la guitarra flamenca.