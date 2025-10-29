Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Foro Solidario acoge el viernes 31 de octubre, a partir de las 19.30 horas, un espectáculo de circo y teatro a cargo del creador escénico Jean Philippe Kikolas. La cita se enmarca en el ciclo Arte con valor, organizado por la Fundación Caja de Burgos y la Fundación “La Caixa” y que constituye una apuesta por fusionar cultura y solidaridad integrada en esta nueva edición por tres citas con grupos burgaleses que, de manera altruista, colaboran con organizaciones sociales recaudando fondos con que financiar sus actividades y contribuyendo a visibilizar su trabajo.

Jean Philippe Kikolas, nombre artístico de Quique Méndez, es un payaso y artista de circo formado de manera autodidacta, experimentando y descubriendo bajo la tutela de diferentes formadores y artistas escénicos de trayectoria internacional.

En 2010 comienza su andadura en solitario como Jean Philippe Kikolas y, desde entonces, desarrolla una serie de espectáculos en los que prima el componente poético que se expresa a través del lenguaje del payaso, fusionando la dramaturgia, la plástica y el teatro físico con un crisol de técnicas circenses.

A través de la continua formación y la constante búsqueda de nuevas fórmulas, Jean Philippe Kikolas desarrolla sus creaciones en base a la narrativa de la acción y la sugestión, para expresar con los objetos, con el cuerpo, con los silencios más que con la palabra, hasta construir un lenguaje propio que le ha permitido traspasar fronteras en diferentes ferias, festivales y programaciones tanto en España, como en Portugal, Bélgica, Países Bajos y otros tantos lugares del mundo.

Jean Philippe Kikolas apuesta por la reformulación de lo clásico desde la contemporaneidad del circo y las artes escénicas, recuperando los espacios escénicos que toman las plazas, las carpas y los convoyes como parte de su propuesta para acercar la tradición del arte itinerante a la actualidad.

Partiendo de esta iniciativa que moldea toda una manera de crear, distribuir y exhibir, la compañía erige su propia identidad y la de todos sus trabajos.

La recaudación se destinará a respaldar las actividades de Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame), cuya labor se centra en la mejora de calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, en la defensa de sus derechos, así como en la rehabilitación y en la integración social y laboral de cualquier con una patología mental.

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 8 euros, en el Foro Solidario y a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Además, se ha habilitado una ‘fila cero’ por el mismo importe como aportación para la entidad beneficiaria sin derecho de acceso al concierto.