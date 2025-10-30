«Solo hay una mujer maga por cada 1.000 varones»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El ilusionismo «está de moda» y atraviesa un «momento fantástico» a nivel de oferta y demanda. Palabra de Juan Mayoral, toda una eminencia en el mundillo y director artístico de la Gala Internacional de Magia de la Fundación Caja de Burgos. En Madrid, por ejemplo, se puede asistir actualmente a cinco espectáculos de gran formato en teatros; también al musical sobre el gran Houdini. Fabuloso, desde luego. Sin embargo, queda una asignatura pendiente que el propio Mayoral resume en una frase demoledora: «Solo hay una mujer por cada 1.000 varones».

El problema viene de lejos, desde el principio de los tiempos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, aunque sea dando tímidos pasos. Y qué mejor manera de romper una lanza a favor de ellas que situando a Violeta Zheng, una de las ilusionistas más prestigiosas del globo terráqueo, como conductora de la gran Gala Internacional burgalesa, dividida en tres pases programados el 26 y 27 de diciembre en el Fórum Evolución. Las entradas, a 24 y 28 euros en función de la zona y con descuentos si se adquieren cuatro o más, ya están disponibles a través de internet.

«Muy orgullosa de volver a Burgos» tras su anterior visita en 2023, Zheng afronta entusiasmada el «reto» de presentar la gala, donde también ejerce la dirección escénica. Tanto es así que, de hecho, lleva «años preparando este momento». Porque sabe que en China -su país natal-, igual que en el resto del mundo, no es fácil que una mujer lleve la batuta.

Dentro de lo que cabe, Zheng se siente afortunada. Pese a nacer bajo la política del hijo único, la formación artística china exige una «dedicación al cien por cien». Con semejante nivel de disciplina, el alumnado sale perfectamente preparado y con altas dosis de versatilidad. En su caso, la danza y el humor están íntimamente ligados a su trayectoria profesional.

Consciente de que «tuvo que superar muchas barreras», a Mayoral le congratula poder contar con esta «gran artista» y romper, aunque sea poco a poco, ese techo de cristal. No será, por cierto, la única mujer que actúe en la cita. También se ha confirmado la presencia de la australiana Giorgia, junto al español Imanol D'Albéniz, con un espectáculo de «grandes ilusiones» que dará que hablar.

El elenco, en términos generales, promete generar «momentos inolvidables». Si por algo se caracteriza este evento es por la variedad bajo el denominador común de la magia. El humor, vaticina Mayoral, estará muy presente gracias al danés Mortenn Christiansen. «Nos va a hacer reír muchísimo», avanza a sabiendas de que «parece que le sale todo mal» y, finalmente, deja al público con un palmo de narices.

Dese Francia, Klek Entòs actuará por primera vez en España. Por si fuera poco, lleva un año practicando para ofrecer su show en castellano. «Un lujo tenerle como primicia», sobre todo si se hace entender porque «con traductor el ritmo no es el mismo».

Tampoco desmerece Charlie Mag, multipremiado mago catalán y reconocido a nivel internacional por su intrínseco factor sorpresa. Un artista «insólito», en palabras de Mayoral, con el que «la gente se queda boquiabierta».

Y para «plato fuerte», por aquello de la exclusividad, Raymond Crowe desde Australia. «Va a enamorar a todo el mundo», asegura el director artístico de la gala antes de confesar que llevaba «10 años intentando contratarle» y nunca ha estado disponible hasta ahora.

En busca de la «felicidad»

Tras el éxito cosechado el año pasado, la Fundación Caja de Burgos también prevé llevar a cabo la Ruta de la Magia. Con ocho magos de renombre y una veintena de funciones en en Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca y Medina de Pomar; la previsión es congregar a más de 6.000 espectadores. Entre ellos, más de 1.800 alumnos de Primaria bajo el paraguas del programa Educa.

Dentro de esta propuesta, también se intenta dar cabida al talento femenino con el 'fichaje' de la siempre «encantadora y carismática» Jessica Guloomal. La veterana ilusionista canaria desplegará sus alas, el 2 de enero, en el interClub de Miranda con un ameno show para todos los públicos.

La primera sesión de la Ruta correrá a cargo de Gonza Martini, el 20 y 21 de diciembre en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB), y su multidisciplinar show Magia en mis zapatos. Tomará el testigo, el martes 23, O Mago Paco y su Patapatun tun tun, ideal para bebés aunque abierto a toda la familia.

Antes de acabar el año, Jon Ander tratará de contagiar su alegría y buen humor a través de Magia Anderground en el interClub de Medina el 26 de diciembre. Por su parte, Pablo Costas hará lo propio, el día 29 en el Foro Solidario de la capital, con El rey de trébol.

Le toca a Edu el Mago dar la bienvenida a 2026, el viernes 2 de enero a las 18:30 horas en el Cultural Cordón, a base de «sorpresas y carcajadas» para un público de 0 a 100 años (o más). Ídem con el francés Jean Philippe, a la misma hora que su compañero de gremio, demostrando su habilidad con los globos en el interClub de Briviesca. Ese día, además, Fernando Saldaña trasladará su Escuela de Magos a Aranda. Y el sábado 3, a modo de cierre, recalará en el interClub de Burgos en busca de nuevos talentos.

Con las vacaciones escolares y los villancicos como telón de fondo, la responsable del área de Cultura e Innovación Educativa de la Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez, advierte que la Gala Internacional y la Ruta de la Magia comparten un «objetivo específico». Nada más y nada menos que la «felicidad». Por ello, confía en que los espectáculos programados favorezcan la risa, la desconexión y la diversión en familia. Y «que la magia nos acompañe hasta la siguiente Navidad», por supuesto.