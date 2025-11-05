Los sonidos de la naturaleza y el «renacer de la vida»

Instalación de la obra de Mayte Santamaría con motivo de su exposición en el Museo Cristóbal Gabarrón de Mula (Murcia).MCB

Hace justo un año, Mayte Santamaría deshacía las maletas. De vuelta a Burgos tras permanecer casi dos meses en Wesenberg (Alemania), le reconfortaba saber que había aprovechado al máximo su residencia artística, a cargo del Museo Cristóbal Gabarrón, mientras observaba de primera mano «lo que se estaba preparando en Berlín». Ahora, no puede evitar sentir «envidia» (sana) de quienes han tenido -y tendrán- la misma oportunidad después que ella.

Regresó encantada la artista burgalesa por múltiples motivos. Hizo amistades para siempre, entabló contacto con colegas que practican diferentes disciplinas y descubrió que el planteamiento alemán es «distinto al de España». Allí se apuesta más por la performance, no tanto por el formato expositivo. Y eso le vino que ni pintado para desarrollar plenamente Ser Paisaje Vivo, su particular oda sonora al medio natural que nos envuelve y protege aunque el ser humano no siempre sepa corresponderle.

Lo mejor de la experiencia, sin duda, fue la posibilidad de «estar un tiempo centrada en el proyecto». Por si fuera poco, logró exponer en el Parque de Esculturas de Wesenberg. Todo un privilegio. Como artista, por supuesto, pero también desde un punto de vista reivindicativo. Porque si algo tiene claro Santamaría, y así lo enfatiza en su obra, es que la naturaleza siente, suena e incluso grita. Y siempre, sean cuales sean sus circunstancias, se erige como el «renacer de la vida».

La residencia en Alemania no fue el único regalo de la Fundación Gabarrón. El pasado 11 de septiembre, se inauguraba en Mula (Murcia) la exposición Tres líneas y su punto de encuentro. Con Elena Bajo, Luisa Aristizábal y la propia Mayte Santamaría plasmando su impronta creativa tras su enriquecedora estancia temporal en Wesenberg, la muestra permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre.

El estreno, reconoce Santamaría, fue mucho mejor de lo esperado. «Fenomenal», como mínimo, por el cálido recibimiento del público. Más complicado resultó adaptar Being a living landscape, la obra con la que deleitó en el parque teutón, tras comprobar junto a Elena Bajo que «el paisaje de Mula era completamente diferente». Tan solo dos días antes del estreno, tenía que conseguir musgo y no cejó en su empeño.

«Sentir, tocar y oler». De eso trata la propuesta de la creadora burgalesa. Su conciencia ecosocial imprime carácter y belleza a su trabajo, donde prevalece «más la experiencia que el resultado final». Por eso, mantiene intacta su idea de «experimentar y probar cosas nuevas». Y en Murcia, gracias a esta muestra, ha podido descubrir la existencia de «un montón de espacios alternativos en muchos municipios».

«En Burgos también hay cosas», apostilla. A menor escala, eso sí. No en vano, agradece que pervivan puntos de encuentro como Espacio Tangente, donde se presta un apoyo sumamente necesario a las «artes no comerciales».

De cara al futuro -a corto plazo-, Santamaría seguirá «buscando sonidos en distintos espacios». También anda enfrascada en varios proyectos performativos y una iniciativa, ambiciosa a la par que didáctica, centrada en la figura de Yoko Ono. En ello está, que no es poco, mientras sueña con «sembrar semillas en distintas provincias de Castilla y León» para que su propuesta cale entre las nuevas generaciones.

Tampoco pierde de vista la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura en 2031. Su colaboración con la Escuela Profesional de Danza 'Ana Laguna' en noviembre del año pasado gozó de una grata acogida durante su estreno. Por ahora, el proyecto no ha tenido más recorrido. Pero nunca se sabe, porque empeño y ganas hay de moverlo allá donde se pueda. Además, nadie en su sano juicio pondría en duda que «difundir tu ciudad es la mejora manera de darla a conocer».