El auditorio de Cultural Cordón acoge el domingo 9 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, la primera sesión de Mi primer festival de cine, una experiencia cinematográfica única para disfrutar en familia de un auténtico festival para niños y niñas entre 2 y 12 años.

La iniciativa pretende extender el espíritu del certamen ¡Larga vida al corto! al público más joven y quiere difundir un cine plural y creativo, con producciones de todo el mundo, con el objetivo de entretener, educar, estimular la imaginación y la creatividad y despertar el espíritu crítico.

Se proyectará en cuatro sesiones una cuidada selección de cortometrajes variados con el propósito de que los espectadores tengan una primera experiencia cinematográfica estimulante, variada y ajustada a su edad. Son trabajos de reciente producción, hechos con distintas técnicas de animación y procedentes de diferentes países.

La primera sesión, programada para el domingo 9 de noviembre, va dirigida a espectadores de 2 a 4 años. La segunda se proyectará el domingo 16 de noviembre y va destinada a niños y niñas de 4 a 7 años. La tercera, para público de 7 a 10 años, tendrá lugar el sábado 22 de noviembre. El festival se cerrará el sábado 29 de noviembre con una sesión dirigida a jóvenes de 10 a 12 años.

Las entradas para cada sesión pueden adquirirse, a un precio de 3 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.