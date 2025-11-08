«Las Vegas 2 es un viaje emocional en el tiempo. La gente ríe y llora»

Estreno del documental 'Yo estuve en Las Vegas 2' en los cines Van Golem de Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Como un niño con zapatos nuevos. «Nervioso y muy cansado después de tanto tiempo, tantas personas y tantas instituciones involucradas». Así estaba Javier Castro, en el hall de los cines Van Golem, mientras esperaba a sus invitados. Seis años y pico después, llegaba por fin el ansiado estreno de Yo estuve en Las Vegas 2. En Burgos, como no podía ser de otra manera, y entre amigos. Muchos recién llegados de la patria chica, Melgar de Fernamental, con ganas de rememorar la historia de la emblemática sala de conciertos que en su día atrajo a grandes estrellas como Ramones, Motörhead, Texas, Héroes del Silencio, Obús o Celtas Cortos.

Eterno pero sumamente agradable se le hizo el desfile por el photocall. Casi una hora de fotos con buena parte del elenco -entre ellos, el humorista JJ Vaquero-, representantes de distintas instituciones como Sodebur o la Universidad de Burgos y un sinfín de compañeros que, de una manera u otra, han contribuido a que el proyecto saliese adelante.

Después del aperitivo del jueves en el Cultural Cordón con el estreno del cortometraje En mitad de la nada firmado por el mismísimo Juanma Bajo Ulloa, la premiere en los Van Golem certificó, por fin, el comienzo de una nueva e ilusionante etapa. Las dudas de Castro, si es que las tenía, se disiparon al encenderse las luces de la sala. «El aplauso final me ha reconfortado», reconocería después, ya en Melgar, disfrutando de una fiesta sorpresa organizada por sus seres queridos para celebrar la salida del documental y -de paso- su cumpleaños, que fue el jueves.

Nada más acabar la película, el director de Yo estuve en Las Vegas 2 se moría por conocer las impresiones de sus primeros espectadores. Lo que más le comentaron fue que la cinta es «un viaje emocional en el tiempo». Además, pudo comprobar por sí mismo cómo «la gente ríe y llora». Porque lo que se cuenta, por muy épico que pueda parecer, también refleja realidades que quizá en su momento pasaron desapercibidas para esa inmensa legión de jóvenes -y no tan jóvenes- que se desplazaba cada fin de semana hasta un pequeño pueblo de Burgos para asistir a conciertos impensables décadas después en cualquier punto de la provincia.

En este viaje, a priori hacia ninguna parte, Castro no ha estado solo. Por eso no dudó en ensalzar una vez más el trabajo de todo su equipo. Es para estar «súper orgullosos». Y como le dijo Loli Pérez, Clara en la película, «ahora voy a empezar a bailar como una loca».

Lo que ahora toca, está claro, es danzar de aquí para allá. Ahora toca Palencia, a continuación Madrid, Bilbao o Vitoria. Irán saliendo más plazas, eso seguro. De momento, Yo estuve en Las Vegas 2 puede presumir de ser «la película más vista de la semana en Burgos». Así se lo hicieron saber a Castro desde Van Golem tras vender todas las entradas disponibles para el primer pase.

De sala en sala y, mientras tanto, con la vista puesta en festivales de cine. La idea es mover la cinta por el mayor número de eventos posible. El director augura, tranquilamente, «uno o dos años de recorrido». Y aunque es «difícil de saber»; su intención es que el legado de Las Vegas 2 se expanda a través de plataformas de streaming.

«No tenemos prisa. Ahora hay que disfrutar». No hace falta decir más. Bastante ha costado llegar hasta aquí. Demasiados quebraderos de cabeza, viajes y llamadas desde que Castro vislumbró el proyecto junto a su colega Jorge Bobadilla. Lo que esté por venir, bienvenido sea. No en vano, el artífice de este singular documental confía en las posibilidades del film. «Tiene buena pinta», sentencia. Sobre todo después de tantear al personal y certificar que esta locura ha merecido la pena.