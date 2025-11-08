El Hollywood dorado protagoniza el XXIV Ciclo de Cine Jurídico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Otro año más, y van veinticuatro, los miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Burgos disfrutarán de grandes clásicos del Séptimo Arte en otra edición del ciclo de cine jurídico ‘Javier González Villanueva’, donde se exhibirán tres grandes clásicos del cine de Hollywood protagonizados por algunos de los intérpretes más icónicos de la gran pantalla.

Todas proyecciones del ciclo, coordinado por el abogado, escritor y editor burgalés Guillermo Balmori, tendrán lugar en el auditorio de la Fundación Círculo de la calle Ana Lopidana a las 19 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Tras el pase de cada película, Balmori conducirá un coloquio abierto a los espectadores donde podrán comentar cualquier aspecto del filme presentado.

Charles Laughton y Mauren O'Hara en 'Esta tierra es mía'.ECB

Este martes, 11 de noviembre, se realizará la primera sesión del programa con la proyección de ‘Esta tierra es mía’ (1943), una película dirigida por Jean Renoir y protagonizada por Charles Laughton y Maureen O’Hara. Albert Lory (Charles Laughton) es un profesor de escuela en una ciudad de un país indeterminado ocupado por el ejército Nazi durante la II Guerra Mundial. Enamorado de su compañera de trabajo y vecina, la también profesora Louise Martin (Maureen O’Hara), Albert se siente frustrado al ser incapaz de declararse por su carácter acobardado.

Esta cobardía es también motivo de burla de sus propios alumnos. Para colmo, Louise mantiene una relación con un hombre llamado George Lambert (George Sanders). Cuando una serie de acontecimientos provocan que Albert sea detenido por los soldados alemanes, el Comandante Alemán, Mayor Erich von Keller (Walter Slezak), le propondrá un acuerdo. Pero el carácter de Albert podría haber cambiado debido a los últimos acontecimientos y parece que incluso podría demostrar una sorprendente valentía frente al enemigo invasor.

Barbara Stanwyck y John Lund en 'Mentira latente'.ECB

El martes 18 de noviembre se proyectará 'Mentira latente' (1950), filme dirigido por Mitchell Leisen y protagonizado por Barbara Stanwyck y John Lund. Helen Ferguson (Stanwyck), embarazada y abandonada por su novio, emprende un largo viaje de Nueva York a San Francisco. En el tren conocerá a un joven matrimonio que también espera un hijo y que se dirige a la casa de los ricos padres de él. Pero el tren descarrila...

Barbara Rush y Paul Newman, en 'La ciudad frente a mí'.ECB

El martes 2 de diciembre finalizará el ciclo el largometraje 'La ciudad frente a mí' (1959), dirigida por Vincent Sherman y con Paul Newman, Barbara Rush, Alexis Smith y Robert Vaungh encabezando el reparto. Cuenta la historia de un joven y ambicioso abogado de Philadelphia cuyo único objetivo es ascender en la escala social. Un día acepta hacerse cargo de la defensa de un amigo, acusado de asesinato, y a partir de entonces sus convicciones entrarán en conflicto con sus ambiciones.