El nuevo ciclo del Aula de Cine de la UBU mira a la China más actual

El Aula de Cine de la Universidad de Burgos dedica su nuevo ciclo a la cinematografía china más reciente, con la proyección de tres películas de 2024 que reflexionan sobre una sociedad en transformación. Las sesiones tendrán lugar los jueves 13, 20 y 27 de noviembre de 2025, a las 20.15 horas, en el Centro Cultural de Caja de Burgos de la avenida Cantabria. El precio de la entrada es de 2,5 euros.

Aseguran los impulsores de esta iniciativa que, desde los años ochenta, el cine chino ha experimentado una profunda evolución. "L+a llamada 'quinta generación', encabezada por directores como Zhang Yimou o Chen Kaige, marcó el inicio de una etapa que despertó el interés internacional. A comienzos del siglo XXI se consolidó un auge de coproducciones y diversidad de géneros, que incluía tanto grandes epopeyas como relatos más íntimos. En los últimos años, la 'sexta generación' ha desarrollado una mirada introspectiva sobre el choque entre tradición y modernidad, la desigualdad social y las consecuencias del desarrollo acelerado en las personas y en el entorno" destacan.

El ciclo comenzará hoy mismo, jueves 13 de noviembre, con la proyección de 'Breve historia de una familia', de Jianjie Lin. Esta inquietante obra de 99 minutos presenta un thriller psicológico en el que los padres de Wei acogen a Shuo, un amigo enigmático de su hijo, y un trágico suceso revela viejas heridas familiares. La película, con un estilo visual depurado, recuerda al cine de Michael Haneke y reflexiona sobre las consecuencias de la política del hijo único en China.

El 20 de noviembre se proyectará 'Black Dog', de Guan Hu, un western contemporáneo ambientado en los alrededores del desierto de Gobi durante los días previos a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La película, de 110 minutos, sigue a Lang, un exconvicto que regresa a su ciudad natal, ahora casi desierta, y su relación con un perro negro que simboliza la soledad y la nostalgia de una sociedad más cohesionada. 'Black Dog' fue galardonada con el Premio a la Mejor Película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2024.

El ciclo concluirá el 27 de noviembre con 'A la deriva', de Jia Zhangke. Este drama romántico y lírico de 111 minutos narra la historia de Qiao Qiao y Guao Bin, una pareja que debe enfrentarse a la distancia y a los cambios sociales de la China de principios de los años 2000. La película ofrece un retrato íntimo y casi documental de las últimas tres décadas del país, y fue reconocida con la Espiga Verde en SEMINCI 2024, un premio que destaca la sensibilidad hacia la protección del planeta y los valores medioambientales.