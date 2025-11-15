El Ayuntamiento de Burgos aprueba su oferta cultural para los próximos 6 meses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo aprobó la nueva programación de artes escénicas y música para el periodo diciembre de 2025-junio de 2026, una oferta cultural que consolida a Burgos como referente escénico en Castilla y León y que reúne grandes producciones líricas, estrenos absolutos, conciertos sinfónicos, danza, circo y teatro, además de los festivales ya tradicionales de la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos destinará a esta temporada 168.830 euros en cachés artísticos, 125.500 euros en alquileres del Fórum Evolución y 15.850 euros en derechos de autor, lo que supone un total de 310.180 euros de inversión municipal.

El ciclo arranca el próximo 7 de diciembre con la ópera La Bohème dentro de la IV Temporada Lírica de Burgos, a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos y el Coro de la Temporada Lírica. El mes incluye también el concierto del XX aniversario de la OSBu, espectáculos familiares, teatro, y el estreno del espectáculo multidisciplinar Sinfonía electrónica.

En enero de 2026, el Teatro Principal acoge circo familiar, conciertos, teatro clásico con Antígona y música actual con la gira de Ángel Stanich, además del XXVI Festival Escena Abierta, en colaboración con la UBU y Fundación Caja de Burgos. La programación de febrero reúne propuestas para todos los públicos, como el concierto de San Lesmes, teatro para público joven, un concierto familiar de la OSBu, teatro-clown y compañías de referencia como La Zaranda.

En marzo de 2026 destacan el Concierto de Cuaresma, el ciclo Música de Pasión, la programación de danza de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y un nuevo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Burgos, además del XXIX Ciclo de Teatro Joven. El mes de abril incluye la celebración del Día Mundial del Circo, la ópera de la V Temporada Lírica, nuevas propuestas teatrales y una gala de danza con coreógrafos ganadores del Certamen Burgos-Nueva York.

En mayo de 2026, el protagonismo lo toman el Festival Internacional de Títeres, la llegada de la Compañía Nacho Duato, varios conciertos corales, un recital de piano dedicado a Federico Olmeda y el teatro Los lunes al sol. La temporada culmina con la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Burgos en el último concierto de abono.

La programación cuenta con la colaboración de Fundación Caja de Burgos, Universidad de Burgos, Junta de Castilla y León, Federación Coral Burgalesa, Diputación Provincial, CFIE Burgos, Comité de Folclore y otras entidades culturales locales. El Ayuntamiento de Burgos subraya que esta temporada continúa la apuesta por una oferta cultural estable, diversa y accesible, con entradas desde 4 euros para público familiar y precios reducidos en conciertos y espectáculos escénicos.