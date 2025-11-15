Fundación Círculo pone en marcha su 67 Campaña de Navidad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Fundación Círculo inicia su ciclo de actividades navideñas con la convocatoria de sus actividades tradicionales. Una apuesta decidida por mantener el espíritu de estas fechas con los concursos y propuestas que buscan implicar en la ilusión de estos días tan especiales del año a los escolares de nuestra capital y provincia. Son parte del hilo conductor de las propuestas que dan vida a la programación navideña que, junto con el Belén monumental, los conciertos y el pregón dan forma a la Navidad en Fundación Círculo.

‘LXVII Concurso de Tarjetas de Navidad’

Se desarrollará bajo el lema 'El Misterio de Belén' y pretende mantener viva la tradición de las tarjetas de Navidad y fomentar la creatividad, la destreza en el dibujo y la originalidad de los escolares. Podrán participar alumnos desde 3o de educación infantil hasta 4o de la ESO y FP básica, así como una categoría para Educación Especial.

Cada participante podrá presentar un único trabajo hasta las 14:00 horas del jueves 11 de diciembre de 2025 en las oficinas de Fundación Círculo (Plaza de España, 3; Burgos).

Las tarjetas ganadoras se expondrán en la vitrina de entrada de la sala Pedro Torrecilla. Toda la información está disponible en el siguiente enlace.

X Premio de poesía escolar navideña

El X Premio de Poesía Escolar navideña tiene como objetivo el fomento de la poesía entre los escolares tomando. El concurso tiene como referencia el mensaje navideño el misterio del portal de Belén. Pueden participar alumnado desde 30 de primaria hasta 40 de la ESO y FP Básica de toda la provincia. Cada participante solo podrá presentar un único poema con una extensión no inferior a 6 versos ni superior a 24. Los originales deberán ser manuscritos. Lo pueden presentar hasta las 14:00 horas del jueves 11 de diciembre de 2025. Tienen más información, así como las bases para la inscripción en el siguiente enlace.

III Edición del Concurso de Belenes escolares

Regresa también el Concurso de Belenes escolares que va a tomando fuerza dentro de las actividades navideña. Una propuesta que busca de animar a difundir el belenismo entre los centros educativos que podrán participar con la presentación de un solo belén que será expuesto en un lugar accesible del centro educativo.

Cada centro educativo participante recibirá 200€ en concepto de materiales. La inscripción se realizará hasta las 14:00 horas del día 1 de diciembre de 2025. Se valorará la originalidad, creatividad y trabajo colaborativo con participación del alumnado.

El jurado evaluará los belenes entre los días 9 y 17 de diciembre de 2025. El fallo del jurado se hará público entre los días 18 y 19 diciembre en la web y en las redes sociales de la Fundación Círculo. Se establecen tres premios para los centros educativos de 1.500, 1.000 y 500€. Toda la información, en el siguiente enlace.

67 Certamen de Villancicos

El tradicional Certamen de Villancicos, llega este año a su 67 edición. Abierto a todas las agrupaciones corales infantiles, juveniles y mixtas, tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de diciembre en el salón de actos de Fundación Círculo en C/ Concepción 17 a partir de las 18.45. El objetivo de este certamen es mantener viva la tradición del villancico como expresión popular cristiana de la Navidad. Todas estas actuaciones se podrán seguir en directo en streaming a través del canal de YouTube de Fundación Círculo.

Habrá un jurado experto en canto coral al que se sumarán los votos del público. Los premios serán de 500, 400 y 300 euros. Los ganadores del concurso se darán a conocer en la web de la Fundación Círculo Burgos a partir de las 10:00 horas del 15 de diciembre de diciembre de 2025. En el enlace encontrarán más información, así como el formulario de inscripción.

La agrupación ganadora participará en el Pregón de Navidad en la Catedral. Este año como novedad el segundo clasificado estará también presente en el espectáculo que tendrá lugar el día 16 de diciembre en el Salón de Actos Plaza Nueva de Gamonal, que contará con la actuación de ‘El Gran Truquini’. Se ha previsto dos pases ese día para facilitar la participación. A las 18:15 h. (pase familias de la coral, entrada con invitación) y a las 19:45 h. (pase público general, entrada libre hasta completar aforo).

Espectáculo 'Highlights: Revelación'

Fundación Círculo propone este año un concierto navideño diferente. Una novedad en su programación tradicional ya que se trata del espectáculo ‘Highlights: Revelación’, una propuesta artística que combina música en directo, iluminación escénica y video mapping, el próximo viernes 19 de diciembre a las 19:30 h en el Auditorio elcírculo (C/ Ana Lopidana, 6). Interpretado por la agrupación Highlights, contará además con un diseño lumínico y visual a cargo de 24&7, responsable del video mapping que acompañará toda la representación.

Propone una mirada íntima, espiritual y profundamente artística a la Navidad. El repertorio incluirá versiones especiales de clásicos como Mi primera Navidad, Blanca Navidad y una emotiva interpretación de Noche de Paz, que se convertirá en el momento más simbólico de la velada: una niña cantará el tema mientras otra coloca al Niño Jesús en el pesebre, en un ambiente de penumbra total que se irá iluminando poco a poco, simbolizando el nacimiento de la luz.