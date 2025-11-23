Una decena de candidatos (y los que quedan) para el Zurbarán Rock Burgos 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Abrigo de invierno y «mucha ilusión». Con eso basta para disfrutar, a pie de calle, del festival de Las Candelas. De nuevo en la plaza Nueva de Gamonal, en esta ocasión el 31 de enero, cinco bandas se batirán en duelo sobre el escenario para obtener dos pases directos al Zurbarán Rock Burgos 2026.

Pinta bien la cosa, aunque la organización nunca lanza las campanas al vuelo antes de tiempo. «Somos muy cautos con todo», enfatiza Laura Sagredo, de Metal Castellae, mientras matiza que «con igualar lo del año pasado ya nos daríamos por satisfechos».

Sagredo no solo se refiere al público, cada vez más numeroso. También alude a los grupos participantes. En la anterior entrega, cuando a la clásica categoría de Burgos se sumó la de Castilla y León, se recibieron alrededor de 40 propuestas. Ahora mismo, en tan solo tres días, ya hay una decena de candidatos.

«Tres o cuatro de Burgos y el resto de Salamanca, Valladolid y León», precisa una de las caras más visibles del Zurbarán plenamente convencida de que la competición «va a estar interesante». De hecho, el año pasado «había una calidad impresionante y fue realmente difícil decantarse por las bandas porque todas ellas merecían pasar a formar parte del festival».

Razón no le falta. Cinnamon, Mämut Mæntra (Burgos), Blaze The Trail (Valladolid), Corvus V (León) y Mortal Maze (Segovia) dejaron el listón por las nubes a base de estilos a priori dispares pero hermanados como metal alternativo, hardcore, thrash o stoner. Rock en estado puro, se mire por donde se mire. Y aunque costó decidirse, Cinnamon y Blaze The Trail acabaron llevándose el gato al agua.

La banda burgalesa Cinnamon, durante su actuación en el Zurbarán Rock 2025.SANTI OTERO

Al igual que la edición previa, solo un par de conjuntos locales y tres del resto de la Comunidad llegarán a la gran final de Las Candelas, que arrancará a las 19 horas. Nada más acabar los conciertos, se anunciará el nombre de los ganadores. A partir de ese momento, arrancará oficialmente la cuenta atrás para la novena edición del festival heavy gratuito de referencia en España, que tendrá lugar el 10 y 11 de julio en la calle de La Chopera, entre el estadio municipal de El Plantío y el Coliseum.

De cara al día de mañana -quién sabe si es posible el próximo año-, la idea es «ampliar el horizonte a toda España». Por ahora, apunta Sagredo, la prioridad es «consolidar estas dos categorías». Además, se requeriría una capacidad de gestión mayor para asumir una más que probable avalancha de candidaturas.

Mientras tanto, la confección del cartel se guía bajo los mismos parámetros. «Queremos seguir incluyendo bandas con mucha proyección que hacen que se acerque al Zurbarán gente de todo el país». Jugando esa baza, se consigue que el público atraído por los «grandes nombres» se deje seducir por «nuevas propuestas». Ni que decir tiene que rebuscar en la cantera, tanto burgalesa como de toda Castilla y León, brinda un «aporte muy interesante».

Quedan unos cuantos meses por delante, pero la emoción está servida. De los 18 grupos que formarán parte del plantel, las confirmaciones de Doro Pesch y Hardcore Superstar han caldeado el ambiente a las primeras de cambio. Con dos huecos reservados para los ganadores a Las Candelas, faltan todavía unas cuantas vacantes por cubrir y -seguramente- un sinfín de quinielas metaleras en marcha.