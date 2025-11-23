La senda de Künig en la provincia leonesa, calificada Camino Histórico a Santiago de Compostela

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja, preside la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León, donde se acordó reconocer dos nuevas rutas de peregrinación a Santiago.JCyL

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha aprobado la calificación como Camino Histórico a Santiago al que recomendó el monje alemán Hermann Künig von Vach para el recorrido entre León y Ponferrada, en la primera guía escrita para los peregrinos a Compostela y publicada en Estrasburgo en 1495. Además de la guía, se ha valorado de forma favorable su historicidad y los elementos como el paisaje, el patrimonio o la oferta turística de los 112 kilómetros de esta ruta, desde León a Ponferrada.

El tema fue dado a conocer ayer durante el desarrollo de un programa cultural en Lugo iniciado con una marcha de peregrinación a la catedral por un colectivo de personas tanto de Lugo como de León y que continuó con un acto en el templo donde leoneses y lucenses asistieron a un hermanamiento de las catedrales de León y Lugo, unida por elementos de historia y de peregrinación, tales como estar vinculadas a san Froilán, santo nacido en Lugo y obispo de León o ser una y otra lugares por los discurrió el monje Hermann Künig cuando elaboró en el siglo XV la primera guía del peregrinaje.

La Junta recordó, en un comunicado recogido por la Agencia Ical, que los Caminos Históricos son aquellos asociados a la peregrinación jacobea que constituyen asentadas rutas de comercio o de transporte, a los que se les han añadido nuevas lecturas y valores en clave de interés cultural. Son el de la Vía de la Plata; el portugués de la Vía de la Plata; el Mozárabe-Sanabrés; el de la Vía de Bayona; el Vadiniense; el del Salvador; el de Besaya; el Camino Olvidado; el Camino de Invierno; la Vía Aquitania y, desde ahora también, el Camino de Künig a Santiago.

Por la tarde, el encuentro continuó con la presentación del certificado de peregrinación a la Catedral de Lugo, que tiene el privilegio inmemorial de exponer de forma permanente el Santísimo Sacramento, y la celebración de los aniversarios de las declaraciones de la Unesco tanto del Camino de Santiago como de la propia Catedral de Lugo.

Entre los asistentes se encontraban autoridades religiosas y políticas autonómicas y lucenses y alcaldes de los municipios de Lugo y León por los que discurrió la senda del monje alemán.

Durante las intervenciones, Javier Gómez, presidente de la Asociación Vía Künig, coorganizadora del acto, reclamó la presencia de Tomás Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos de Künig; de Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Künig, y de Jesús Núñez, titular de la asociación de los municipios lucenses de Vía Künig, con el fin de anunciar la calificación del trayecto como Camino Histórico en su recorrido leonés.

Tomás Álvarez, a continuación, anunció que el Comisario de los Caminos de Santiago en la Comunidad de Castilla y León y director general en la Consejería de Cultura de la Junta, Ángel González Pieras, le había confirmado la calificación de la senda como Camino Histórico, un hecho que refrenda de aspiración de los leoneses y que debe ser un estímulo para los lucenses.

Tanto Tomás Álvarez como Javier Gómez alabaron el interés y el profundo conocimiento demostrado por el señor González Pieras por el itinerario y la guía de Hermann Künig, y el segundo aprovechó la presencia en el acto del delegado de la Xunta, Javier Arias Fouz, y de la vicepresidenta de la Xunta de Galicia, Elena Candia López, para destacar, la conveniencia de que Galicia proceda a actuar en el mismo sentido que se ha hecho en la Comunidad vecina.

Camino Castellano Aragonés

Además, la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León, presidida por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja, reconoció como Camino Tradicional el Camino Castellano Aragonés, a propuesta de la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago. Se trata de un camino de peregrinación de gran importancia en los siglos XII y XIII, que atraviesa Aragón y entra en Castilla y León por Ágreda (Soria), para enlazar en Santo Domingo de Silos (Burgos) con el Camino de la Lana.

Los Caminos Tradicionales son aquellos con una función complementaria en el peregrinaje, y que han sido y siguen siendo ejes estructurantes a su paso por la Comunidad. Se trata del Camino de Madrid; el de Levante-Sureste; de la Lana; de Liébana Sahagún y el Camino a Santiago por Manzanal, a los que ahora se suma el Camino Castellano Aragonés a Santiago.

Todas estas rutas, junto con el Camino Francés, que constituye la ruta primigenia de la peregrinación, con valores históricos, artísticos, culturales, territoriales y urbanísticos que alcanzan el grado más alto de consideración social, integran lo que se denomina Caminos a Santiago por Castilla y León, y componen un abanico de alternativas para alcanzar ese destino.

Embajadores para el Año Santo Compostelano 2027

Por otro lado, la Comisión acordó, a propuesta del consejero, designar a a dos embajadores de prestigio para el Año Santo Compostelano de 2027. Se trata de Ángel Luis Barreda Ferrer y de Paolo Caucci Von Saucken.

Ángel Luis Barreda Ferrer es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia desde 1987 e impulsor de la Biblioteca Jacobea de Carrión de los Condes, una de las fuentes de información especializada más importante de toda la ruta jacobea, ahora digitalizada gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León para la creación de 'Caminet', el Centro de Documentación Digital del Camino de Santiago más moderno e importante a nivel mundial sobre el mundo jacobeo contemporáneo.

Paolo Caucci Von Saucken, considerado el mayor experto vivo en el Camino de Santiago, es un historiador y ensayista italiano, especializado en el estudio de las rutas de peregrinación cristianas en la Edad Media, en particular la peregrinación a Santiago de Compostela y el Camino de Santiago.