El poeta Juan de Salas protagoniza el homenaje anual a Jorge Villalmanzo

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

En la vida de muchas personas -ya sea en conversaciones de calle, tertulias de bar o en actos literarios como el que centra esta información-, el recuerdo de Jorge Villalmanzo (1960-2012) sigue muy presente. Evocar su generosidad, su inquietud cultural o su talento literario siempre es un buen motivo para añorar a este poeta burgalés.

Este viernes, sus amigos volverán a invocar su memoria en la XIII Lectura en recuerdo del escritor burgalés. El acto se celebrará a las 20:15 horas en el Salón Rojo del Teatro Principal, el espacio más poético de la capital burgalesa. Tiene entrada libre hasta completar el aforo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Asociación Provincial de Libreros.

José Gutiérrez Román, Gonzalo Blanco, Elena Crespo, Diana Alonso, Rafael Eguílaz y Óscar Esquivias -todos grandes amigos de Villalmanzo- comenzaron a organizar este encuentro anual en 2012, meses después del fallecimiento del poeta y paisajista. En cada edición hay un poeta invitado que habla de su obra o presenta algún nuevo título. Plumas tan relevantes del verso español como Antonio Carvajal, Esperanza Ortega, Tomás Sánchez Santiago, Pilar Adón, Ana Rossetti, Olvido García Valdés, Antonio Praena, Care Santos, Luis Eguílaz o los burgaleses Antolín Iglesias Páramo, Eliseo González y el citado Gutiérrez Román han sido los protagonistas de estas veladas.

En esta edición de 2025, el convidado al Salón Rojo será el poeta Juan de Salas Díaz-Guerra (Madrid, 1999). Graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense y máster en Teoría y Crítica de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Investiga la historia contemporánea de las ciudades como escenarios de dominación y violencia, desde la práctica poética y las artes visuales. Ha sido becario con Remedios Zafra en el Instituto de Filosofía del CSIC, así como investigador en Museos y Fondos Documentales y en Paisaje Urbano e Intervención en el Espacio Público en el Ayuntamiento de Madrid. Además, es parte de Archivo Orsini, proyecto colectivo de escritura y creación sobre arte contemporáneo que cuenta con el apoyo de INJUVE.

En 2022 publicó 'Los reales sitios' (Ultramarinos Editorial), finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Ha recibido una Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura y en octubre de 2024 participó en la Residencia Literaria Finestres, donde pudo terminar su siguiente libro, 'El siglo' (Ultramarinos), que presenta este viernes en Burgos.

«Juan de Salas es un poeta juguetón, culto, popular, comprometido y travieso, todo a la vez», señala Óscar Esquivias. «Ama la historia, el arte, el urbanismo, los monumentos, las grandes obras de ingeniería, pero también es el cantor de la periferia urbana, del amor, del sexo, de las injusticias sociales. Es creativo e inteligente. En sus poemas uno encuentra motivos, tonos e ideas que raramente aparecen en otros autores. Es muy estimulante y está lleno de ideas».

«Siempre se dice que la poesía revela una proximidad intensa con lo sagrado, incluso con lo teológico; Juan de Salas navega con soltura por las aguas de la inspiración trascendente», explica Gonzalo Blanco sobre el autor que este viernes congregará, siempre con la profunda huella que Villalmanzo dejó en todos, a un buen grupo de amigos y amantes de la literatura en el Salón Rojo del Teatro Principal. Que sea por muchos años.