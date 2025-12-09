La industria cultural burgalesa crece por encima de la media nacional pese a caer en Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La actividad cultural en Burgos no ha dejado de expandirse a lo largo de la última década. Ya sea de manera profesional o amateur, lo cierto es que el sector ha experimentado un notable repunte tanto en la capital como en el conjunto de la provincia. De hecho, hay datos que avalan dicha percepción y que constatan, entre otras cosas, que el número de industrias creativas se incrementó un 7,82% entre 2013 y 2024. Una evolución «positiva», sin duda, aunque con margen de mejora. Lo importante, no en vano, es que la tasa de crecimiento se sitúa por encima de la media nacional (7,55%) mientras Castilla y León sufre una caída del 5,05%.

Estas cifras, recabadas por la Universidad de Burgos (UBU), forman parte del Estudio de las Industrias Culturales y Creativas promovido por el Ayuntamiento y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) con el objetivo de analizar el panorama actual y adoptar medidas encaminadas a «fortalecer el sector» de cara a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Consciente de que nos encontramos ante un «ámbito con potencial», la concejala de Cultura y presidenta de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de Burgos (Proburgos), Andrea Ballesteros, considera que este estudio resultará de gran utilidad para «planificar mejoras» e impulsar «políticas de crecimiento» tanto a corto como a largo plazo. Para ello, estima conveniente afianzar la «participación directa del tejido empresarial» en connivencia con el «talento» local.

Lo mismo opina la secretaria general de FAE, Emiliana Molero. Gracias a la recopilación de «datos fiables y sistematizados» sobre sectores interrelacionados pero «muy distintos entre sí», la patronal plantea ahora una serie de propuestas que, en clave provincial, permitirían «revitalizar territorios con poca densidad poblacional». Por ejemplo, trazar una «estrategia de internacionalización» -dirigida fundamentalmente a «mercados europeos y latinoamericanos» o poner en marcha una «entidad especializada» a nivel autonómico, con participación «público privada», que sirva para financiar proyectos previa captación de fondos europeos.

Impacto económico

Bajo la batuta del profesor de la UBU Pablo Arranz, el estudio pone de manifiesto que la provincia de Burgos sumaba, hasta el pasado mes de agosto, 336 sociedades mercantiles en el campo de la cultura que representan el 3,04% del tejido empresarial. Dentro de este apartado, se contabilizan 3.170 personas afiliadas a la Seguridad Social -el 2,01% del total de trabajadores- de las cuales 1.228 son autónomos.

Tal y como detalla Arranz, acceder a toda esta información supuso un «reto importante» pese a trabajar con datos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). A partir de ahí, con los resultados ya contrastados, se optó por el modelo de círculos concéntricos de la Unesco para clasificar la industria en función de su actividad concreta.

Gracias a esta distribución, ha sido posible extraer múltiples conclusiones. El núcleo, que engloba las expresiones culturales esenciales (música, literatura, artes visuales y escénicas), abarca el 20,33% de la estructura empresarial en Burgos. El siguiente círculo, donde se ubican otras áreas centrales (museos, cine y fotografía), comprende el 10,54%. A continuación, las compañías centradas en la difusión de contenidos (medios de comunicación, edición o videojuegos) ostentan el 41.96%. Finalmente, las actividades vinculadas como la publicidad, la arquitectura, el diseño o la moda suponen el 26,46%.

En materia de empleo, los porcentajes en cada uno de estos círculos son bastante parejos a su grado de representatividad. Tomando además como referencia ese 3% de presencia empresarial, se puede observar la preponderancia de Burgos respecto a la Comunidad (2,01%). Cierto es, por otra parte, que a nivel nacional se alcanza el 3,38%.

De cara a la candidatura de Burgos 2031, la patronal aboga por «profesionalizar» el sector. La fórmula más idónea, según Molero, sería incentivar a las asociaciones sin ánimo de lucro que forman parte del sector para que se constituyan como mercantiles. «La gran mayoría no se ven como empresarios y lo son porque facturan», esgrime.

En la misma línea, Ballesteros sostiene que la generación de esta clase de «sinergias» resulta imprescindible para dar «más visibilidad» al sector. Arranz, por su parte, reconoce el esfuerzo de la UBU y de la patronal a la hora de organizar cursos formativos relacionados con el emprendimiento cultural, dado que el objetivo final es asentar «más empresas con más peso» en la provincia.