El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua aprueba un presupuesto de 899.000 euros para 2026

El Patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL) aprobó hoy un presupuesto total de 899.000 euros para 2026, que permitirá reforzar la investigación, la actividad cultural y la divulgación del patrimonio lingüístico en Castilla y León. La aportación de la Junta de Castilla y León asciende a 600.000 euros, consolidando su apoyo a la institución.

La Fundación ILCYL celebró hoy la reunión de su Patronato en el Palacio de la Isla de Burgos, presidida por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León y presidenta del Instituto, Mar Sancho. En la sesión participaron representantes de las diputaciones provinciales, ayuntamientos, universidades y de la Cámara de Comercio que integran el Patronato.

Entre las iniciativas centrales para el próximo ejercicio destaca el desarrollo del Centro Virtual de los Orígenes del Español, una plataforma digital innovadora destinada a la digitalización y difusión de documentos medievales, cartularios y textos históricos. Este proyecto incorporará herramientas avanzadas de análisis lingüístico y paleográfico, y está concebido tanto para investigadores y docentes como para el público general, situando al Instituto a la vanguardia de la innovación aplicada al estudio del español.

En el ámbito de la investigación y la edición, el ILCYL ampliará su línea editorial con nuevas publicaciones críticas sobre documentos medievales y estudios dedicados a los orígenes y la evolución de la lengua española, reforzando una trayectoria sostenida de trabajo científico y divulgativo.

La proyección exterior de la lengua y la literatura de Castilla y León seguirá siendo una prioridad. El Instituto participará en ferias internacionales como Frankfurt (Alemania) y Guadalajara (México), así como en LIBER, la Feria del Libro de Madrid y diversas ferias regionales. Durante la reunión también se informó del próximo traslado de la Institución Fernán González al Palacio de la Isla, lo que permitirá compartir sede con el Instituto y fortalecer la colaboración entre ambas entidades.

El ILCYL ha desarrollado en los últimos años una intensa programación cultural en toda la Comunidad -exposiciones, conferencias, ciclos y congresos- que se verá reforzada en 2026 con nuevos estudios sobre los orígenes del español y con proyectos educativos y culturales destinados a consolidar la proyección de la lengua y la literatura de Castilla y León.

Con este presupuesto y las líneas estratégicas previstas, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua reafirma su compromiso de ser un referente en investigación, innovación tecnológica, cultura y fomento de la lectura, tanto en Castilla y León como en el ámbito nacional e internacional, según indicaron fuentes de la institución a través de un comunicado recogido por Ical.