La Junta crea los premios anuales de la música folk y tradicional de Castilla y León con tres categorías

La Consejería de la Presidencia ha creado los premios de la música folk y tradicional de Castilla y León, denominados Premios FYT Castilla y León, que tendrán carácter anual, estarán remunerados y contarán con, al menos, tres categorías.

En concreto, las categorías son 'Premio individual a la persona destacada en el ámbito de la música folk y tradicional y sus diferentes expresiones', 'Premio al mejor grupo o agrupación de música o danza tradicional' y 'Premio a la mejor iniciativa de recuperación, investigación o divulgación del folclore y la música tradicional en cualquiera de sus expresiones'.

Según consta en la Orden de creación de estos premios publicada este jueves en el BOCyL, el objetivo es reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y de colectivos artísticos, asociaciones y entidades de toda índole que hayan destacado por su aportación a la preservación, revitalización, estudio, interpretación o divulgación de la música folk y tradicional de Castilla y León en cualquiera de sus expresiones.

Se entiende por música folk y tradicional el conjunto de manifestaciones culturales vinculadas a la música, el canto, la danza y las costumbres populares propias de la Comunidad, tanto en su forma tradicional como en sus adaptaciones o reinterpretaciones contemporáneas, que contribuyen a la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio inmaterial y la identidad cultural de Castilla y León.

En cuanto a la financiación, cada uno de los premios tendrá una dotación económica cuya cuantía se fijará en las correspondientes convocatorias y cada premio podrá incluir la entrega de un símbolo distintivo del galardón cuando así lo prevea la convocatoria.

Presidencia ha precisado que la cuantía del premio estará sujeta a la retención fiscal correspondiente según la legislación vigente y no tendrá carácter de subvención y ha informado de que el importe en metálico, el símbolo distintivo y la gestión de la organización de los premios se financiará con cargo al presupuesto de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

Podrán presentar su propuesta o propuestas de candidaturas a los Premios FYT Castilla y León las asociaciones y entidades culturales, grupos folclóricos, instituciones locales y provinciales, instituciones educativas, centros de estudios y asociaciones y/o agrupaciones de castellanos y leoneses en el exterior.

También podrán presentar propuesta personalidades de prestigio relacionadas con el objeto de los Premios y otras personalidades, entidades públicas o privadas vinculadas con la música folk y la cultura popular y, en especial, con el folclore y las tradiciones musicales y de la danza de Castilla y León.