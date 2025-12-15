La historia del Instituto de Burgos, en imágenes

El Instituto de Burgos, en un día nevado de 1915.IES LÓPEZ DE MENDOZA

La historia de los últimos cinco siglos de la ‘Caput Castellae’ no puede entenderse sin la actividad educativa e investigadora del conocido como Instituto de Burgos, en la actualidad IES Cardenal López de Mendoza. Desde 1845, con Juan Antonio de la Corte y Ruano Calderón como primer director, hasta hoy este inmueble alberga estudios de segunda enseñanza.

Para celebrar estos 180 años, el catedrático de Geografía e Historia Ignacio Ruiz Vélez -que ejerció la docencia en este centro desde 1987 hasta 2015- impartirá la conferencia ‘Del Colegio de San Nicolás al Instituto Cardenal Mendoza’ este martes a las 18 horas en el salón de actos del instituto para el público en general. Para los alumnos, la conferencia será por la mañana.

La historia de este centro educativo se remonta al primer tercio del siglo XVI, cuando en pleno Renacimiento don Íñigo López de Mendoza y Zúñiga -que fue abad del monasterio de La Vid, abad de Covarrubias, embajador de Carlos V en Inglaterra, obispo de Coria, obispo de Burgos y cardenal de la Iglesia Católica- impulso su construcción para «la formación de curas que luego irían a la universidad a completar sus estudios. Fue un precursor de los seminarios, que se instituyeron poco después en el Concilio de Trento (1545 - 1563). Tenían preferencia de entrada los chicos de familias pobres, por orden de López de Mendoza como obispo de Burgos», explica Ruiz Vélez.

El edificio, trazado por el maestro montañés Pedro de Rasines en un estilo conocido como ‘purista’, fue construido entre 1538 y 1579 y destaca su magnífica portada, obra del escultor burgalés Diego Guillen. «El instituto siempre ha tenido una función docente, excepto durante la Guerra de la Independencia, que fue ocupado por militares franceses y luego por españoles».

Desde su construcción hasta 1601, este centro de enseñanza tuvo muchos problemas. A partir de 1601 y hasta 1808 estuvo dirigido por un patronato que presidía el obispo de Burgos. En este periodo hubo varios intentos de convertir el Colegio de San Nicolás en universidad, pero no cuajó.

«En 1845, con el ‘Plan Pidal’ -reforma educativa llevada a cabo por el ministro de Gobernación Pedro José Pidal- se crearon los institutos de segunda enseñanza, uno en cada provincia. En esa España, arruinada por las guerras, en una primera instancia se instalaron en viejos edificios o conventos desamortizados poco antes. En Burgos, de 1845 a 1849, el instituto estuvo en el colegio mayor de San Jerónimo, actual facultad de Teología. Pero el director, el Marqués de la Corte, se empeñó en llevarlo al colegio de San Nicolás. Gracias a sus buenos contactos y gran diligencia, echo a los militares y marcharon allí. Y hasta hoy», explica Ruiz Vélez.

En 1967, el Instituto de Burgos se dividió en dos: los actuales Cardenal López de Mendoza y Conde Diego Porcelos, el primero para chicas y el segundo para chicos, hasta que llego la educación mixta en los años 70. Otra efeméride que se celebra en este 2025: los 40 años de la implantación del Bachillerato Internacional, otro de los emblemas del centro.

Nombres ilustres

Ignacio Ruiz Vélez, que ha escrito dos estudios sobre el centro y su fundador -‘El Colegio de San Nicolás. Instituto Cardenal López de Mendoza (1538-1967)’ (Ayuntamiento de Burgos, 2007, coescrito con Rafael Pampliega Pampliega) y ‘Don Íñigo López de Mendoza y Zúñiga. Cardenal, obispo, humanista y hombre de estado’ (Institución Fernán González, 2008)- destaca algunas figuras que han formado parte del claustro de profesores de este centro de enseñanza y «que hicieron del Instituto de Burgos un referente a nivel nacional».

«Eloy García de Quevedo, que fue también alcalde de Burgos; Mauricio Pérez San Millán, catedrático de Historia Natural; Rodrigo de Sebastián y Ribes, cofundador de los cursos Mérimée de Sebastián; Tomás Alonso de Armiño, catedrático y director durante 22 años hasta el golpe de Estado del 36; o Eduardo Augusto de Bessón, catedrático y magistrado, entre otros. También quiero recordar a Teófilo López Mata e Ismael García Rámila, que aportaron mucho al estudio de Burgos, de su historia y de su patrimonio», apunta el historiador y miembro de la Real Academia Burgense.

Ruiz Vélez hace mención especial a José Martínez Rives, «que curso las carreras de Filosofía y Letras y Derecho, fue catedrático de Mitología e Historia y director del Instituto de Burgos, elaboró una memoria geológica de la provincia, fundó muchas revistas y publicaciones... En una de ellas publicó por entregas una tercera parte del Quijote, al que hace pasar por Burgos, Silos y Atapuerca. Un hombre muy interesante», subraya y avanza que el año que viene la Institución Fernán González publicará su biografía, escrita por el propio Ruiz Vélez, una edición comentada por la filóloga María Luisa Tobar Angulo, fallecida este año, de esa tercera parte del clásico de Cervantes que escribió Martínez Rives más una exposición en el Museo de Burgos.

En las últimas décadas, trascendiendo su labor docente, el López de Mendoza ha tenido en su claustro de profesores a figuras de las letras como el filósofo e intelectual Luis Martín Santos, el poeta Tino Barriuso o el dramaturgo y novelista Jesús Carazo.