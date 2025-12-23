Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos, en imágenes

Desde la colocación de su primera piedra el 20 de julio de 1221, la construcción de la Catedral de Burgos ha ido alzando sus muros al cielo de la mano de un ramillete de grandes arquitectos. Desde un primer maestro de nombre desconocido y posible origen francés y su sucesor, el maestro Enrique, hasta otros más recientes como Marcos Rico Santamaría o Verónica Quintanilla -la actual responsable-, todos han consagrado su oficio y su talento para conservar, restaurar y hacer crecer a este grandioso templo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Entre el rosario de artistas que grabaron su nombre en piedra -de Hontoria, por supuesto- para la posteridad hay tres que culminaron, prácticamente, el aspecto actual que luce la Seo de Santa María: Juan de Colonia, Simón de Colonia y Juan de Vallejo, maestros sobresalientes que culminaron la transición del Gótico al Renacimiento como en pocos monumentos de la geografía europea.

En esta galería hablaremos de Juan y, principalmente, de Simón de Colonia, de cómo con gran pericia matemática y astucia arquitectónica llegaron a llevar a cabo unos 'milagros de la luz' en varios templos de la provincia burgalesa.

Torres y agujas de la Catedral de Santa María.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos A mediados del siglo XV arribó en Burgos un arquitecto alemán llamado Hans von Köln (c. 1410 - c. 1479), que acompañó al obispo Alonso de Cartagena en su regreso a Castilla desde el Concilio de Basilea. Su primera labor fue culminar las torres de la Catedral con sus famosas agujas, según los modelos que se estilaban en Centroeuropa. Luego hizo otras obras de gran trascendencia en la Seo como el primer cimborrio del crucero -que posteriormente se hundió en 1539-, la capilla de la Visitación o el antepecho del triforio. Antes de su fallecimiento también había comenzado la construcción de la capilla de la Concepción, que culminó su hijo Simón.

Entrada a la iglesia de la Cartuja de Miraflores.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Además, Juan de Colonia diseñó y empezó la obra de la Cartuja de Miraflores, impulsada por el rey Juan II. También es probable su intervención en los monasterios de San Juan y de San Pedro de Cardeña y la iglesia de San Nicolás de Bari.

Las principales aportaciones de este maestro a la arquitectura burgalesa del siglo XV, como destacan René Jesús Payo y José Matesanz en su obra ‘La Edad de Oro de la Caput Castellae. Arte y sociedad en Burgos. 1450-1600’, fueron la innovación en la tecnología constructiva, la mejora en los sistemas de abovedamiento y la introducción de un nuevo modelo espacial, conceptos que revolucionaron el arte de Castilla en aquel tiempo.

Portada de la iglesia de Santa María de Aranda de Duero.TURISMO ARANDA DE DUERO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos De los seis hijos que Juan de Colonia tuvo con la burgalesa María Fernández fue Simón (c. 1450 - 1511) quien despuntó sobremanera y pasó a la historia como la figura clave de la arquitectura tardógotica de Burgos. Maestro mayor de la Catedral desde 1481, en su haber se distinguen trabajos como la capilla de la Purificación de la Virgen y la Casa del Cordón -ambas obras realizadas bajo el auspicio de los Condestables de Castilla-, el claustro del monasterio de San Salvador de Oña o las intervenciones en las iglesias de San Gil y San Nicolás. También caben destacar dos joyas de la escultura castellana: las portadas de la iglesia de Santa María de Aranda de Duero y del convento de San Pablo de Valladolid.

Monasterio de San Juan de Ortega / Cartuja de Miraflores / Iglesia de San Nicolás de Bari.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Una parte muy relevante, pero a la vez bastante desconocida del legado artístico de Simón de Colonia, fueron varios proyectos en los que incorporó «la fenomenología de la luz», como llaman a estos ardides arquitectónicos en el estudio ‘Reconstrucción del pasado en la Catedral de Burgos con herramientas de software: diseño solar y alineaciones astronómicas en la capilla de la Concepción en el siglo XV’, realizado por Ezequiel Uson Guardiola, José Antonio Gárate Alcalde, Víctor Jørgensen Mínguez y Eva Espuny Camacho y publicado en el boletín de la Institución Fernán González.

En esta investigación científica, sus autores destacan los tres monumentos en que se conserva esta actuación del taller de los Colonia: las iglesias de San Juan de Ortega, de la Cartuja de Miraflores y de San Nicolás de Bari. «Estos efectos lumínicos, conocidos popularmente como ‘milagros de la luz’, se producen en fechas señaladas del calendario astronómico y cabe considerar que no sean fruto de la casualidad, sino que fueran generados intencionadamente con la finalidad de enfatizar el relato representado en determinados grupos escultóricos del interior de dichas edificaciones», apuntan.

Estampa de la capilla de la Concepción de la Catedral de Burgos.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos El objeto principal del estudio es la capilla de la Concepción de la Virgen de la Catedral de Burgos donde, hasta la construcción anexa de la capilla de Santa Tecla a mediados del siglo XVIII, se producía un fenómeno lumínico similar a los tres reseñados. La luz que entraba por un óculo, existente en la parte superior del muro suroeste de la estancia y hoy cegado, iluminaba el centro del retablo mayor en los equinoccios de primavera y otoño.

La capilla de la Concepción fue construida en el espacio que ocupaban dos anteriores, la de Santa Ana y la de San Antolín, más una plazuela que había en sus traseras. Se comenzó en 1477 bajo la dirección de Juan de Colonia y por orden del prelado Luis Vázquez de Acuña y Osorio, obispo de Burgos entre 1456 y 1495, con la intención de convertirla en su capilla funeraria.

Sepulcro del obispo Luis de Acuña, obra de Diego de Siloe.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Los restos del obispo Acuña reposan desde hace más de cinco siglos bajo el sepulcro tallado en alabastro por Diego de Siloe, situado frente al retablo mayor. Esta joya del Renacimiento español fue uno de los primeros encargos que el artista burgalés ejecutó tras su regreso de Italia en 1519.

Retablo mayor de la capilla de la Concepción, de Gil de Siloe (escultura) y Diego de la Cruz (policromía).DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Tras la muerte de su padre, Simón de Colonia retomó la obra de la capilla, modificó el proyecto y lo culminó en 1488. El elemento más sobresaliente de esta capilla es el retablo mayor, diseñado y tallado por Gil de Siloe y policromado por Diego de la Cruz, artistas que colaboraron en más proyectos. «Se trata de un retablo muy novedoso para la Castilla de la época, tanto por su estructura como por su iconografía. En él destaca el monumental Árbol de Jesé, o árbol genealógico de Cristo, situado en la calle central, cuyas ramas ascienden por el retablo rodeando el gran rectángulo que enmarca el tema principal, el Abrazo ante la Puerta Dorada de Jerusalén», reseñan en el estudio.

Escultura de la puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos donde un maestro enseña geometría a sus alumnos.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Para llevar a cabo estos efectos lumínicos, los arquitectos debían resolver tres cuestiones: un problema astronómico -la alineación del edificio con puntos visibles en el horizonte que coinciden con la salida o el ocaso de un cuerpo celeste (sol, planetas, estrellas o luna) en fechas significativas del año-, un problema geométrico -el posicionamiento de los huecos y su relación con la planta y el alzado del edificio para que la entrada de la luz solar en unas fechas concretas ilumine determinados grupos escultóricos en su interior- y un problema ornamental -el diseño y posicionamiento de los elementos escultóricos para que una imagen determinada fuese alcanzada por un rayo de luz en un día concreto del calendario astronómico.

Nave de la iglesia de la Cartuja de la Miraflores.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos El taller de los Colonia, con los medios técnicos del siglo XV, consiguió crear esos efectos lumínicos. Sin duda, sorprende y causa una gran admiración a nuestros ojos del siglo XXI la pericia, la inteligencia, la virtuosidad y hasta la imaginación de estos grandes maestros que convirtieron a Castilla en uno de los lugares más descollantes del arte europeo en aquellas décadas del fin del medievo.

Entrada a la iglesia del monasterio de San Juan de Ortega.turismo burgos Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos En el siglo XII, san Juan de Ortega (Juan de Quintanaortuño), discípulo de santo Domingo de la Calzada, se consagró a reparar la calzada de los peregrinos y fundó el monasterio que hoy lleva su nombre para acoger a los caminantes hacia Santiago en los Montes de Oca. Para ello estableció una comunidad de canónigos regulares, en el lugar donde más tarde sería enterrado. Así lo demuestra un bello sepulcro románico, al que Isabel la Católica añadió un baldaquino.



El 'milagro de la luz' en San Juan de Ortega.Ricardo ordóñez / ical Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos En pleno Camino de Santiago, los ocho minutos que dura el ‘milagro de la luz’ en este templo, que ilumina el capitel historiado de la Anunciación y la Navidad, reúne todos los años a cientos de curiosos en los equinoccios de primavera y otoño.

Entrada a la Cartuja de la Miraflores.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos El origen de La Cartuja de Miraflores se remonta al año 1442, cuando el rey Juan II de Castilla dona a la Orden de la Cartuja un palacio de recreo, que fue erigido por su padre Enrique III en 1401, para que lo habilitaran como monasterio. Tras un incendio, la obra del nuevo convento fue finalizado en 1488 bajo el reinado de Isabel la Católica, gran promotora del monasterio. Allí yacen los cuerpos de sus padres, Juan II e Isabel de Portugal, y su hermano, el infante Alfonso, en dos magistrales sepulcros tallados por Gil de Siloe.

'Milagro de la luz' en el retablo mayor de la Cartuja de Miraflores.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos El rayo de sol que entra por el óculo de la iglesia de la Cartuja durante el solsticio de invierno ilumina el centro de este retablo, obra cumbre de la escultura tardogótica castellana, diseñado y tallado por Gil de Siloe y policromado por Diego de la Cruz.

Iglesia de San Nicolás de Bari, en Burgos.turismo cyl Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Esta iglesia gótica, muy cercana a la Catedral y en pleno Camino de Santiago, se erigió sobre otro templo gótico desde 1408. Este retablo mayor fue financiado por el mercader burgalés don Gonzalo López de Polanco.

'Milagro de la luz' en la iglesia de San Nicolás de Bari.ENRIQUE DEL RIVERO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos La iglesia gótica de San Nicolás de Bari, sita en la calle Fernán González, está presidida por un fascinante retablo en piedra realizado por el taller de Simón de Colonia y financiado por el mercader burgalés Gonzalo López de Polanco. En los equinoccios de primavera y otoño, el sol ilumina la imagen del santo, obra de Francisco de Colonia.

Los autores del estudio explican el porqué de estos proyectos arquitectónicos y esa búsqueda de conexión entre la luz y las obras artísticas religiosas. «Hay que tener en cuenta la importancia que la ‘teología de la luz’ tenía en el imaginario cristiano medieval. En la arquitectura y arte medieval la luz adquiere un sentido trascendente; es utilizada como referencia simbólica de lo sagrado, como manifestación o expresión de Dios».

Reconstrucción del 'milagro de la luz' en el retablo de la capilla de la Concepción.CEDIDA POR LOS AUTORES DEL ESTUDIO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Según Ezequiel Uson Guardiola, José Antonio Gárate Alcalde, Víctor Jørgensen Mínguez y Eva Espuny Camacho «se ha podido constatar mediante el empleo de una metodología de simulación solar con herramientas de ‘software’ que Simón de Colonia estableció intencionadamente dónde debía estar la fuente de luz y dónde y cómo debía situarse y diseñarse el elemento escultórico principal del retablo [de la capilla de la Concepción] para recibir una iluminación espectacular en fechas señaladas del calendario astronómico». Los autores de la investigación también admiten que la impresión que causaría entre las gentes de la época al contemplar estos efectos, en la penumbra de los templos y sin la iluminación actual, sería muy impactante.

Así sería el 'milagro de la luz' en el retablo de la capilla de la Concepción.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos La gran compenetración entre el arquitecto Simón de Colonia, el escultor Gil de Siloe y el pintor Diego de la Cruz -que, además, pertenecían a la misma cofradía, la de Santiago y San Andrés de la parroquia de Santiago de la Fuente- está más que comprobada por la cantidad de proyectos que fabricaron juntos en pocos años y con los efectos lumínicos como base de actuación.

Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos.DARÍO GONZALO Los milagros de la luz del taller de los Colonia en Burgos Además de los trabajos reseñados de la capilla de la Concepción de la Catedral, la iglesia del monasterio de San Juan de Ortega, la iglesia de la Cartuja de Miraflores y la iglesia de San Nicolás de Bari, el summun del «uso de la luz natural con carácter simbólico lo lleva el taller de los Colonia a su máxima expresión en la capilla de la Purificación o del Condestable».