El festival Escena Abierta regresa en enero a Burgos con siete espectáculos de vanguardia

El festival de creación Escena Abierta vuelve como cada mes de enero a Burgos con una "propuesta de vanguardia" que incluye este mes de enero de 2026 un total de siete espectáculos, dos de ellos estrenos, tal y como ha destacado este martes la presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Andrea Ballesteros.

Dicho evento, una de las propuestas teatrales "más relevante de Castilla y León y entre las más importantes de España", celebra este año celebra su XXVII edición y se extenderá desde el 9 al 18 de enero.

En su presentación han participado el responsable de actividades culturales de la Universidad de Burgos, Carlos Lozano; el técnico Ignacio González y la responsable del área cultural de Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez, quienes han precisado que Escena Abierta es un festival "de vanguardia" que va a mostrar "nuevos códigos de expresión artística" y de comunicación que definen "un encuentro arriesgado y abierto", a través de siete propuestas escénicas.

Con un presupuesto de 110.000 euros, Escena Abierta está organizado por la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad burgalesa, a través de su Aula de Teatro, y la Fundación Caja de Burgos. La cita de este año dará comienzo el día 9 de enero con la burgalesa María Velasco.

El cartel cuenta con dos estrenos absolutos como son 'Entre el corazón y la pluma', de los burgaleses 'La Carbonería de la Lola', y 'La condición horizontal', de Francesc Cuéllar, coproducción en la que participa el propio festival.

Completan el programa 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de Pecado Hybris, de la burgalesa María Velasco; 'Historia del amor', de Agrupación Sr. Serrano; 'Fragmentos', de La Víspera; 'Extraña alegría', de Los Bárbaros, y 'Nosotros, los sin nombre', de Mos Maiorum.

Como complemento, el 15 de enero, en el espacio escénico de La Parrala, se celebrará una mesa redonda con creadores de la ciudad que analizarán el actual estado del teatro contemporáneo en Burgos.

Como novedad de la edición, se llevará a cabo la iniciativa 'Escena a Examen', que busca la "implicación de los jóvenes" y dar voz a ese segmento del público en un festival que surgió en la Universidad de Burgos. De este modo, "cinco jóvenes en edad universitaria" asistirán a todas las actividades para valorar tanto las propuestas programadas como los distintos aspectos organizativos y de funcionamiento, ha explicado el coordinador de cultural de la Universidad de Burgos, Carlos Lozano.