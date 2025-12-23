Seis ilusionistas internacionales llegan a Burgos con la Gala de Magia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos será el escenario de una nueva edición de la Gala Internacional de Magia, organizada por la Fundación Caja de Burgos, que se celebrará el viernes 26, con funciones a las 18 y 21 horas, y el sábado 27 a las 18 horas, esta última con interpretación en lengua de signos. El espectáculo, concebido en gran formato y con una puesta en escena especialmente cuidada, será visible en toda su dimensión desde cualquier punto del auditorio.

La conducción del evento correrá a cargo de la ilusionista china Violeta Zheng, referente femenina en la magia y reconocida por su estilo poético y elegante sobre el escenario.

Entre los artistas invitados destaca el australiano Raymond Crowe, cuya actuación combina magia, humor, pantomima y ventriloquía, con una fuerte carga emocional que aspira a dejar huella en el público.

Raymond Crowe.

Desde Dinamarca llegará Mortenn Christiansen, un joven mago que comenzó su trayectoria trabajando en una tienda de artículos de magia y formándose en los principales clubes de comedia de su país, donde desarrolló un estilo propio de ilusionismo con humor que le ha valido importantes reconocimientos internacionales.

El español Imanol D´Albéniz, especialista en magia escénica y grandes ilusiones, compartirá escenario con la australiana Georgia Adelt, bailarina contemporánea y acróbata aérea. Juntos presentarán una propuesta visualmente impactante que combina con originalidad sus respectivas disciplinas para ofrecer una experiencia escénica en la que juventud y técnica se funden en clave de espectáculo.

Por su parte, el francés Klek Entòs aportará una estética más inquietante. Con más de ochenta millones de visualizaciones en redes sociales y presencia en una treintena de programas de televisión en solo tres años, construye un universo mágico de inspiración cinematográfica, cercano al de Tim Burton, donde invita a los espectadores a explorar sus miedos y convertirlos en fuente de fortaleza.

Klek EntòsStephane KERRAD / KB STUDIOS PARIS

Cierra el cartel el español Charlie Mag, campeón de España y de Europa en Danza Deportiva y también en la modalidad de manipulación mágica. Con una trayectoria que incluye su participación en la producción internacional “The Illusionists 2.0” del Cirque du Soleil, fusiona en escena técnica, elegancia y emoción para ofrecer una propuesta artística que marca un nuevo estándar en el ilusionismo.

Charlie Mag.Juan Segovia

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales de la Fundación Caja de Burgos y en las taquillas del CAB y Cultural Cordón al precio de 28€ y 24€.