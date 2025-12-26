Burgos estrena el Festival de Cine Petronila en la segunda quincena de febrero de 2026

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El mes de febrero en Burgos será sinónimo de cine gracias al estreno del Festival Petronila, la nueva propuesta de Fundación Círculo. Sus sedes de plaza de España y el auditorio elcírculo (calle Ana Lopidana, 6) acogerán una programación concebida para acercar el séptimo arte al público general. El Festival de Cine Petronila, que tiene como madrina a la cineasta Ángela González Sinde, nace con un firme compromiso con el territorio, busca consolidarse como un espacio de difusión y encuentro para la comunidad cinematográfica local.

Bajo esta premisa, Petronila se propone ser un punto de encuentro entre creadores, espectadores y profesionales del sector audiovisual, abierto a todos los públicos y con actividades protagonizadas por figuras de renombre nacional. Aunque el programa completo se presentará próximamente, ya se pueden adelantar algunas de las experiencias y encuentros de esta primera edición.

Talleres y concurso de cortometrajes

El inicio del festival coincidirá con la celebración de Carnaval, por lo que los dos primeros días incluirán actividades lúdicas vinculadas al cine, destinadas tanto al público adulto -como catas de vino y cine- como a los más pequeños, que esos días no tienen actividad lectiva.

Del miércoles 18 al sábado 21 de febrero, tendrá lugar el Concurso de Cortos Sociales, con proyecciones, actividades y encuentros con los cineastas participantes. En total, se han establecido tres secciones competitivas que reunirán más de una treintena de obras seleccionadas entre los más de 600 cortometrajes presentados, procedentes de países como España, Portugal, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Chile, Ecuador, Paraguay o Cuba. Además, se recibieron 40 trabajos de Castilla y León, entre ellos seis producciones burgalesas.

Secciones del Concurso de Cortometrajes

• Sección Oficial: Incluirá entre 20 y 25 cortometrajes de hasta 30 minutos, con temáticas sociales diversas que acercarán al público realidades y puntos de vista actuales e históricos desde una perspectiva plural.

• Sección Castilla y León: Serán 2 sesiones de aproximadamente 1 hora de duración, que incluirán entre 8 y 10 obras en total. Petronila abre una ventana al cine realizado en la comunidad, con especial atención a las obras producidas en Burgos, Reunirá entre 8 y 10 obras realizadas por cineastas de la comunidad autónoma.

• Competición Nuevos Públicos: Una sección dirigida al público infantil y juvenil, que quiere contribuir a la alfabetización audiovisual, la creación de nuevos públicos. Dividida en dos franjas: 3–7 años y 8–12 años, cada una con un programa internacional de 6–7 cortos y unos 45 minutos de duración. Los premios serán elegidos por los propios niños y niñas asistentes, en colaboración con centros educativos de Burgos. La organización ya se está poniendo en contacto con los centros educativos para invitarlos a participar en las sesiones que tendrán lugar por la mañana.

El sábado 21 de febrero, por la mañana, se celebrará un taller impartido por Ángeles González-Sinde y Pilar Castro. Por la tarde tendrá lugar la sesión final del concurso y la Gala de Entrega de Premios, en la que se harán públicos los fallos del jurado y se otorgarán los 13 galardones, incluido el Petronila de Honor, que reconocerá la trayectoria de una personalidad destacada del sector cinematográfico.

Cine, profesionales y secciones fijas

La segunda semana del festival estará dedicada a la proyección de películas, talleres, paneles de discusión y encuentros con especialistas, dirigidos tanto a aficionados al cine como a estudiantes y profesionales del sector. Ya se han confirmado algunas de las secciones fijas que formarán parte de las futuras ediciones del Festival Petronila:

Indispensables: Dedicada a obras de culto claves en la historia del cine. Incluirá proyecciones y encuentros con especialistas. En esta primera edición estará dedicada a Luis García Berlanga.

D.O. Petronila: jornada destinada a poner en valor el trabajo de profesionales burgaleses y el tejido audiovisual de la provincia.

Favoritas de los Goya: Un espacio para las películas candidatas a los Premios Goya de cada año, acompañado de proyecciones y encuentros.

Petronila Formación: dirigido a estudiantes de la Universidad de Burgos y del IES Diego Marín Aguilera, ofrecerá encuentros con los cineastas y profesionales que participan en el festival, brindando la oportunidad de aprender directamente de sus experiencias y procesos creativos.

Fundación Círculo continúa con su compromiso por la accesibilidad, el festival implementará, en varios actos, diversas medidas de accesibilidad comunicativa, incluyendo subtitulado, audio descripción, Lengua de Signos Española (LSE) y bucle magnético. Una propuesta que garantiza que todas las personas puedan disfrutar de las proyecciones y actividades de manera plena e inclusiva.