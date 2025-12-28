Memocracia: «Es un momento guay para tener una banda de rock»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Agotado pero contento. Gabriel Román, baterista de Memocracia, brindará este 29 de diciembre, adelantándose a la Nochevieja, junto a sus compañeros. Por todo lo conseguido y por lo que pueda llegar. El último año, sin duda, les ha situado en la zona alta del trampolín. Y aunque todavía quedan unos cuantos escalones por subir, no parece que el vértigo haga mella en sus planes.

Pregunta. Toca poner fin a la etapa de 'Rabia & Ternura'. ¿Qué balance se puede hacer de este último año en cuanto a la repercusión del disco y su recorrido en directo?

Respuesta. El balance es bastante positivo. Este nuevo trabajo ha marcado una nueva línea de sonido con Santi García en Ultramarinos y también estética con Manu Arzá y Álvar Alonso. Luego hemos entrado a trabajar con Juan Santaner, nuestro mánager, y con Tali Carreto, que nos lleva la comunicación. Todos ellos son unos profesionales como la copa de un pino y sentimos que nos han llevado a un lugar que no conocíamos pero en el que siempre habíamos querido estar.

En general hemos recibido buenas críticas. Es un momento guay para tener una banda de rock. Parece que nuestra movida hoy sí que puede tener cabida.

Sí es cierto, en cuanto a conciertos, que podríamos haber tenido alguno más. Pero nos ha venido bien, porque así hemos podido estar un poco más tranquilos componiendo. Al final, ha sido un poco locura ir componiendo mientras girábamos y al acabar el verano, ya con menos carga de conciertos, hemos aprovechado.

P. De toda la gira, ¿cuál ha sido el momento más especial para la banda?

R. Hubo un momento que fue muy bestia y muy bonito. Estuvimos en Francia haciendo una minigira. Era la primera vez que salíamos fuera de España y en la primera parada, que fue en Villefranche-de-Rouergue, actuamos en una especie de okupa con otros tres grupos. En ese concierto también tocaba un grupo de Canadá que estaba haciendo gira por Europa y nosotros, en el repertorio, teníamos una cover de un grupazo de Estados Unidos que se llama Title Fight.

Al acabar el bolo, vinieron los canadienses y nos dijeron: «What? Title Fight?». Ahí surgió una interacción y estuvimos hablando con ellos. Fue bastante guapo estar en medio de la nada, en un bosque de Francia, hablando con un grupo de Canadá de Title Fight.

P. ¿Hasta qué punto ha crecido personal y profesionalmente el grupo desde la salida de 'Rabia y Ternura'?

R. Llevamos 11 años con la banda y el crecimiento que tenemos a nivel personal siempre se ha plasmado en lo musical. Somos esos cuatro amigos que empezamos, seguimos siendo los mismos y, obviamente, vas evolucionando. Algo que ha cambiado es que en los discos anteriores contábamos más aventuras. Ahora, con la vida adulta, hay cosas que molan mucho, otras no tanto, y esa madurez personal se vuelca en las canciones.

Ya no es todo tan alegre. Aunque nuestra música tiene energía y pegada, hablamos de cosas que son jodidas. Al estar tan al límite con el grupo, porque lo damos todo y descansamos muy poco, sentimos que estamos transmitiendo con los temas y que la gente puede conectar con nuestro mensaje más que antes.

Por otro lado, se ha conseguido todo con trabajo, esfuerzo y pasión. Estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí.

P. Se presupone un show especial para el último concierto del año en el Andén. ¿Algo que se pueda adelantar?

R. No hemos tocado en Burgos en todo el año y teníamos muchísimas ganas de ir por fin al Andén, a casa. No queríamos hacer nada antes para que fuese el único impacto, ir con todo para despedir 'Rabia & Ternura' aunque tocaremos temas viejos y dos del nuevo disco.

Hemos ido aprendiendo muchas cosas del show a lo largo de este año y vamos a aplicarlo todo. Tenemos muchas ganas de cerrar en familia y ver qué tal están todos los colegas. Va a ser una reunión mega grande y sentimos mucha emoción.

P. ¿Por qué Periferia como acompañantes? ¿Había otras opciones sobre la mesa?

R. A Periferia les conocimos por Instagram. Nos empezaron a seguir y desde entonces hemos tenido muy buena relación. Recientemente, tocaron en el Alpaka Fest -tremendo festival, por cierto-, fui a verles y les conocí. Son súper majos y hubo muy buen feeling. Nos pareció que tenían que venir al Andén porque también despiden el disco.

P. El próximo disco sale en marzo. ¿Qué se puede contar?

R. Saldrá entre marzo y abril. Lo hemos grabado en Ultramarinos con Santiago García y también hemos hecho la producción con él. Al estar más tiempo, hay más confianza. Se ha metido más en el proyecto y hemos estado muy cómodos.

Creo que hemos llegado a un sitio bastante guapo. Pensábamos que iba a ser una continuación de 'Rabia & Ternura', pero al final ha sido todo lo contrario. Tampoco hay un cambio bestial, pero se nota que hay una evolución y que es diferente. Por eso le hemos querido dar ese rollo de disco.

Del diseño se encarga Manu Arzá, al igual que en el anterior trabajo, y de los videoclips Álvaro Alonso. Estamos súper contentos con él y hemos grabado dos de los tres singles. Es una locura como está quedando todo y, además, son todos de Burgos.

Luego hay otra cosa que estamos tramitando ahora y que no se puede hacer oficial. En enero se sabrá y va a ser un paso grande en la banda para seguir creciendo y subiendo.

P. ¿Algún detalle más?

R. Habrá una colaboración, pero aún no puedo decir cuál. El título será más vitalista que otras veces; con un toque de energía, de ganas de saltar. Es lo bueno del hardcore y del punk, que las emociones se vuelven más enérgicas.

P. ¿Por dónde irán los tiros musicalmente hablando?

R. Seguimos evolucionando. Empezamos con grupos muy guitarreros: Green Day, Bad Religion, NOFX... Ahora estamos yendo un poco más hacia el hardcore punk como Terrify, Turnstile o Fugazi. No queremos que sea todo guitarreo. Nos gusta que la batería esté muy en medio, el bajo con mucha pegada, las voces afiladas cortando... Vamos yendo un poco hacia ahí, estamos más cómodos y nos atrae la idea de que haya una nueva ola.

Ahora sentimos que ya hay un camino más trazado, que vamos en una dirección.

P. Pinta bien 2026 en cuanto a bolos.

Vamos a estar por toda España. Lo más grande que tenemos, de momento, es el Sonorama y alguna cosa más que todavía no podemos anunciar.