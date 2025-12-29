‘Sinfonía electrónica’ para demostrar que la música no entiende de barreras

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un equipo multidisciplinar para un proyecto singular que, sin duda, dará qué hablar. Acostumbrado a moverse con soltura en cualquier terreno, el productor musical Pure se une a la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu) para dar forma a Sinfonía electrónica. Un viaje musical entre lo clásico y lo contemporáneo. El estreno, ideal para despedirse de 2025 por todo lo alto, tendrá lugar este martes 30 de enero a partir de las 20:30 horas en el Teatro Principal.

Sinfonía electrónica es, a grandes rasgos, un espectáculo innovador que compagina el talento de Pure con el de la JOSBu con el firme objetivo de desafiar las fronteras de la música contemporánea. Para lograrlo, el equipo funde el poder y la profundidad de una orquesta sinfónica con la energía vibrante de la música electrónica.

Otro de los alicientes, más allá de la propia experiencia cultural y artística que brinda este espectáculo, es la total ruptura de barreras entre géneros a priori dispares. Lo mismo sucede con las diferentes generaciones de los músicos participantes. Todos a una, darán lo mejor de sí mismos para ofrecer al público una experiencia única e inolvidable que celebra la creatividad y la innovación en la música contemporánea. De paso, tanto Pure como los componentes de la JOSBu dejarán meridianamente claro que Burgos es sinónimo de versatilidad, inquietud y, sobre todo, calidad sonora en todas sus vertientes.