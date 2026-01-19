El MEH acoge la presentación del libro ‘Los ojos del viento’ de Marina Aguirre

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana celebra la presentación este martes, 20 de enero, del libro ‘Los ojos del viento’ de Marina Aguirre y con ilustraciones de Martina Trach. Se trata de un libro de narrativa infantil que narra lo sucedido en el pueblo de Lo, en el Himalaya, localidad que perdió su prosperidad cuando sus caballos huyeron a las montañas por la avaricia humana. Un potro deforme llamado Viento nace entre los caballos salvajes y es abandonado, pero llega al pueblo y se hace amigo de Ro, un niño ciego. Viento se convierte en los ojos de Ro y juntos animan al pueblo a buscar el paso perdido hacia el mundo exterior. La amistad con Viento transforma la vida de Ro, que pasa de ser marginado a ser una inspiración para su comunidad.

Marina Aguirre (Burgos, 1990) es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Tras publicar dos álbumes infantiles, en 2017 ganó el Premio de Letras Jóvenes de Castilla y León con el libro de relatos "La pequeña de la casa". Al año siguiente recibió una Mención Especial en el mismo certamen por "Todos somos hijos". Ha seguido escribiendo álbum ilustrado con las publicaciones de "Mil historias en la piel" y "La semilla del abuelo" (Bookolia, 2022 y 2023). En 2023 publicó también su primera novela infantil, "La factura de la gravedad" (Edebé México) y recibió el premio Algar de Álbum Ilustrado por "Cuando nuestra casa se partió". En 2024 publicó su primera novela para adultos, "Verano 2001" (Maclein y Parker) y su primera novela juvenil, "Sal del faro" (SM). En abril de 2025 recibió el Premio Gran Angular por "Hoy honramos a los vivos". Es premio Gran Angular 2025, uno de los premios más destacados en literatura infantil.

La presentación comenzará a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH, con entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Museo.