El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York abre el plazo de presentación de propuestas en su 25 aniversario

El comité organizador del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York acaba de hacer públicas las bases para la presentación de propuestas artísticas a su próxima edición, la vigesimoquinta, que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de julio de 2026. El plazo para la recepción de las obras que aspiran a concursar se ha abierto hoy jueves 22 de enero y permanecerá activo hasta el domingo 31 de mayo (a excepción del certamen de coreografías grabadas con dispositivos digitales, ‘Burgos T-mueve’, que se extenderá hasta el 17 de julio). Las bases para participar en el festival se pueden consultar en la página web del Certamen, que en esta edición repartirá 37.000 euros, consolidándose, así, como una de las citas dancísticas del mundo que destina un mayor volumen de galardones a los participantes.

Por otro lado, ya hay fechas también para una nueva edición de Danza en el Camino, el festival que prologa cada año el Certamen. Del 1 al 19 de julio, diversos municipios y ciudades del Camino de Santiago a su paso por las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, inspirados en los especiales valores culturales y humanistas que distinguen a la ruta jacobea. Como novedad, la organización invitará a tres compañías y coreógrafos procedentes Asia, América Latina y Europa en una fórmula que pretende, en palabras de su director, Alberto Estébanez, «reflejar miradas, poéticas y expresiones artísticas muy diferentes». Las tres obras seleccionadas se repartirán un total de 28.000 euros en cachés.

Categorías a concurso en el Certamen

La competición 'Danza en el Teatro', que reúne en el mismo escenario piezas de danza contemporánea y urbana, está abierta a la exhibición de obras inspiradas en tendencias como Graham, Limón o Cunningham, pasando por el neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan y al hip-hop, house, bboying o breaking, así como las nuevas fusiones con otros lenguajes actuales, repartirá un total de 27.000 euros en galardones (el primer premio dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y un cuarto y un quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente). Además, los finalistas de esta competición podrán optar al Premio del Público, un galardón dotado con 1.000 euros que conceden los espectadores con sus votaciones y al Premio Sara Sáinz, con una dotación con 2.000 euros.

Durante el proceso de selección de las obras que finalmente podrán disfrutar los espectadores en el Principal, tendrán preferencia aquellas piezas creadas ex profeso para la competición, es decir, que sean estreno absoluto. La selección se realizará a partir del material fílmico facilitado por los participantes. Como en ediciones precedentes, los trabajos no deberán superar los 10 minutos de duración.

Por su parte, la sección ‘Bailando con piedras’ reunirá un total de seis creaciones en los entornos de la Catedral de Burgos. Este concurso, que repartirá 6.000 euros en sus tres premios (con primer galardón de 3.000 euros, el segundo de 2.000 euros y un tercer reconocimiento con una cuantía de 1.000 euros), está abierto a la presentación de propuestas de danza de cualquier lenguaje o estilo coreográfico, creadas para ser exhibidas en entornos públicos y cuyo motor principal sea el uso o la interacción con el espacio y la cercanía con el espectador.

Completará la programación la sección que el festival dedica al arte urbano, cuyas propuestas se vertebrarán en dos concursos: la competición ‘Street Art–Muralismo’, abierta a la participación de artistas y colectivos que ya hayan realizado trabajos de gran formato (con un galardón de 3.000 euros); y ‘Burgos T-mueve’, un certamen para coreografías grabadas con dispositivos electrónicos (que reparte 1.000 euros en premios).

Otros galardones

El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos como el premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Gesto, el Premio Intercambio Coreográfico entre Festivales que otorga el Certamen de Coreografía y Danza Española y Flamenco de Madrid, el Premio Harlequin Floors, el Premio Red de Teatros de Castilla y León, el Premio DFeria, el Premio Tanzbiennale Heidelberg o el Premio SóLODOS en Danza de Costa Rica.