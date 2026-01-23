Música y baile en el CAB abren el Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge el sábado 31 de enero la fiesta de inauguración del VII Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’, en la que los asistentes disfrutarán de un aperitivo con música al ritmo de las Jazz Sisters, un dúo vocal femenino, elegante y con un toque importante de humor, compuesto por Susana Ruiz y Yoio Cuesta, dos de las cantantes más activas y fascinantes de la escena jazzística nacional.

Basado en una amistad de toda la vida, el proyecto nace de su amor compartido por el jazz, el swing y el blues de los años 50. Acompañadas de Jorge Castañeda al piano y Guido Farusi al contrabajo, amenizarán la velada en directo por los diferentes espacios del centro museístico y en la que también habrá espacio para el baile y el swing.

‘Sesión B’ ofrece una propuesta variada en torno a un género que desde sus orígenes ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias. La oferta musical se completa con un ciclo de películas centradas en el jazz y, como novedad, incluye la experiencia ‘Bocados de Jazz’, que fusiona música y gastronomía para sumergir al público en un viaje sensorial único.

El festival arrancará el viernes 6 de febrero en la avenida de Cantabria con Jazz Caló, un proyecto que reinterpreta la tradición flamenca desde la libertad creativa del jazz y que une al virtuoso de la armónica Antonio Serrano, referencia mundial y heredero del legado de Paco de Lucía, y al joven pianista Kaele Jiménez, uno de los talentos más prometedores del panorama musical actual.

En esta ocasión se les unen dos invitados de lujo: Israel Suárez “Piraña” a la percusión y Julián Heredia al bajo. Big Band Burgos presenta el sábado 21 de febrero en el mismo escenario un espectáculo que cuenta con la participación de la cantante burgalesa María Sedano, interpretando una selección de los mejores ritmos iberoamericanos, incluyendo samba, bossa nova, salsa, cumbia y, cómo no, boleros, en distintas versiones vocales e instrumentales firmadas por los mejores arreglistas de Sudamérica, Estados Unidos y España.

También en la avenida de Cantabria, el viernes 20 de marzo comparecen Leonor Watling, voz principal de Marlango, y Leo Sidran, músico, productor, compositor y periodista estadounidense, que han grabado juntos canciones originales de Leo cantadas por Leonor y tocadas junto a The Groovy French Band (Max Darmon, Paul Sany & Romain Bouiges). En septiembre de 2024 registraron temas elegidos de la discografía de Leo y dos canciones originales escritas para este proyecto.

La Local Jazz Band, creada en 2008 por Miguel Ramírez y Miqui Delgado con el espíritu de fomentar y contribuir al descubrimiento del amplio repertorio jazzístico y de su historia, interpretará sus últimas composiciones el viernes 27 de marzo en Cultural Cordón, a través de un recorrido sonoro que incluye improvisación, fusión de elementos de blues e incluso guiños a otros géneros.

En el mismo escenario, el sábado 28 de marzo, los más pequeños se acercarán a este género musical con el espectáculo familiar Ponké y la ciudad del Jazz. Un concierto didáctico y participativo que busca despertar la curiosidad por el jazz y transmitir la idea de que la libertad es una búsqueda constante de autoexpresión.

De vuelta en la avenida de Cantabria, el sábado 11 de abril Sesión B acoge el estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz, un proyecto del guitarrista Jorge Pisa “El Boli”, el pianista Adrián Royo, el bajista Javier Rodríguez y el percusionista Álvaro López. K’TaM representa la fusión de los latidos del corazón de ritmos africanos, latinos y flamencos, que se encuentran con la libertad y la improvisación del jazz creando un puente entre culturas y géneros.

Y el viernes 17 de abril aterriza en Cultural Cordón Triplanetas, trío de jazz formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta. Cada uno de ellos posee una dilatada experiencia dentro de la escena del mejor jazz nacional e internacional a día de hoy. El trío interpreta temas propios en su mayoría, a través de los cuales sus presentaciones están llenas de máxima energía y emoción.

Bocados de Jazz

En esta edición, el Festival de Jazz reafirma su apuesta por la innovación, el cruce de lenguajes y las experiencias culturales que exploran nuevas formas de relación con el jazz con unas experiencias gastronómicas fruto del trabajo conjunto entre Ricardo Temiño y Way Out West. Se trata de un menú exclusivo concebido para dialogar con el repertorio que interpretará en directo la banda formada por Joaquín García (contrabajo), Rubén Ortiz (saxo) y Jesús García (batería), los días 12 de febrero, 12 de marzo y 16 de abril, en el restaurante Bocaccio 70. Las entradas para estas citas saldrán a la venta a partir de la próxima semana. Cada plato del menú estará inspirado y armonizado con una de las piezas seleccionadas por el trío, estableciendo un juego de correspondencias entre sabores, texturas, ritmos y atmósferas. Una velada irrepetible que celebra el diálogo entre dos artes capaces de emocionar, sorprender y conectar a través de los sentidos.

Cine

Dos proyecciones cinematográficas en Cultural Cordón complementan los conciertos programados en el Festival. El miércoles 11 de marzo se pasará Andrea Motis, la trompeta silenciosa (Ramon Tort, 2018.), retrato íntimo de la trompetista, saxofonista y cantante de jazz Andrea Motis, que se esfuerza por gestionar su carrera sin prisas, pero sin pausas. Y el miércoles 25 de marzo se proyectará Bird (Clint Eastwood, 1988), narra la vida y el infierno creativo de Charlie “Bird” Parker, uno de los mayores talentos de la historia del jazz.