Medio siglo de una fructífera colaboración musical en Burgos

La Fundación Círculo y la Sociedad Filarmónica de Burgos celebran durante 2026 cincuenta años de intensa y fructífera colaboración dedicada a la divulgación de la música clásica y al impulso de la vida cultural burgalesa. El aniversario conmemora el primer concierto de la Sociedad Filarmónica de Burgos celebrado el 29 de abril de 1976 en los salones de Fundación Círculo, inicio de una trayectoria conjunta marcada por el compromiso con la excelencia musical y la formación de públicos.

Desde entonces, la Fundación Círculo se ha convertido en un espacio de referencia para la actividad de la Filarmónica, acogiendo conciertos, recitales y encuentros que han permitido acercar al público burgalés a intérpretes y repertorios de primer nivel. A lo largo de estas cinco décadas, la alianza entre ambas entidades ha sido clave para garantizar la continuidad de una programación musical de calidad, consolidando una oferta cultural estable basada en la excelencia artística, el rigor y la vocación divulgativa. Con esta programación especial, Fundación Círculo y la Sociedad Filarmónica de Burgos celebran medio siglo de colaboración ininterrumpida y reafirman su compromiso con la música clásica como elemento esencial de la vida cultural, apostando por la calidad artística, la reflexión y el acceso abierto a la cultura.

La programación especial del 50 aniversario incluye tres conciertos conmemorativos a cargo de destacadas formaciones. El primero tendrá lugar el lunes 2 de marzo en la Sala Rafael Frühbeck de Burgos del Forum Evolución a cargo de la la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Perry So. Una apertura de este año conmemorativo que contará con la especial colaboración del Ayuntamiento de Burgos. Las entradas están ya a la venta al precio de 10 euros en los puntos de venta habituales del Ayuntamiento de Burgos y 10 euros más gastos de gestión a través de la plataforma Bacantix.

Los conciertos del miércoles 29 de abril y del jueves 12 de noviembre tendrá lugar en el Auditorio elcírculo, La venta de entradas, (con un precio de 5 euros en venta online y 7 euros en las oficinas de la Fundación Círculo (Plaza de España, 3), la venta se abrirá un mes antes de la celebración de cada cita. El ciclo de Música Clásica Presente y Futuro se celebrará en el Auditorio elcírculo a las 20:00 horas, propone a lo largo de cuatro encuentros en 2026 (15 de abril, 19 de mayo, 21 de octubre y 30 de noviembre) una reflexión plural sobre los grandes retos de la música clásica en la actualidad. Con entrada libre hasta completar aforo y retransmisión en directo por streaming a través del canal de YouTube de Fundación Círculo Burgos, el ciclo abordará cuestiones clave como el papel de las orquestas, el futuro de las sociedades filarmónicas, la transformación de los hábitos de consumo musical y la vigencia de la lírica, la ópera y la zarzuela, a través de mesas de diálogo con destacados directores, intérpretes, gestores culturales, periodistas y especialistas de referencia en el ámbito musical.

Conciertos conmemorativos

La programación del 50º aniversario incluye tres conciertos especiales, que se celebrarán a lo largo de 2026. El lunes 2 de marzo, a las 20:15 horas, el Fórum Evolución Burgos (Sala Rafael Frühbeck de Burgos) acogerá el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por su titular Perry So. Se trata de la orquesta en activo más antigua de España, puesto que fue fundada en 1879 por Pablo Sarasate como Orquesta Santa Cecilia.

El programa incluye la Sinfonía nº 7 de Ludwig van Beethoven y la suite de El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. El concierto cuenta con la colaboración especial del Ayuntamiento de Burgos. Las entradas están ya a la venta al precio de 10 euros en los puntos de venta habituales del Ayuntamiento de Burgos y 10 euros más gastos de gestión a través de la plataforma Bacantix.

El miércoles 29 de abril, el Auditorio elcírculo acogerá el recital del pianista franco-japonés Marcel Tadokoro, con un programa dedicado a Franz Liszt, que incluye los Estudios de ejecución transcendental para piano y los Liebesträume. Las entradas estarán disponibles a partir del 29 de marzo, con un precio de 5 euros en venta online y 7 euros en las oficinas de la Fundación Círculo (Plaza de España, 3), de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Los gastos de gestión están incluidos.

El jueves 12 de noviembre, también en el Auditorio elcírculo, tendrá lugar el concierto especial del Cuarteto Quiroga y el Cuarteto Iberia, una cita que subraya el carácter conmemorativo de este 50º aniversario al contraponer la maestría de un cuarteto veterano como el Quiroga con la juventud y potencial del Iberia, formación habitual de este escenario. En la primera parte se interpretarán obras de Juan Crisóstomo Arriaga y Wolfgang A. Mozart para concluir con el Octeto de cuerda de Félix Mendelsshon. Las entradas saldrán a la venta el 12 de octubre, con las mismas condiciones de precio y puntos de venta que el concierto anterior.

Ciclo 'Música clásica. Presente y futuro'

La programación se completa con el ciclo de encuentros «Música clásica. Presente y futuro», que se celebrará en el Auditorio elcírculo a las 20:00 horas. Todos los encuentros serán de entrada libre hasta completar aforo y se retransmitirán en directo por streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Círculo Burgos.

15 de abril de 2026 | Las orquestas

Un diálogo sobre el papel de las orquestas sinfónicas en la sociedad actual. Una reflexión abierta y enriquecedora sobre el presente y el futuro de la música sinfónica en el territorio. Contará con: Pedro Bartolomé, director de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos; Lucrecia Natalia Colominas, directora artística de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León; Iván Martín, pianista y director de la Orquesta Sinfónica de Burgos y el burgalés Víctor Pablo Pérez, director honorario de las Orquestas Sinfónica de Tenerife y Sinfónica de Galicia, además de las Joven Orquesta de Canarias. Moderará José Miguel González, director artístico de la Sociedad Filarmónica de Burgos.

19 de mayo de 2026 | Sociedades filarmónicas: de ayer al mañana

Propone una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de estas instituciones históricas. La sesión plantea una revision del origen histórico de las sociedades filarmónicas y su papel fundamental en el desarrollo cultural español, con un análisis de los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad. Intervendrán: Ignacio Bravo, presidente de la Sociedad Filarmónica de Burgos; Javier González Pereira, presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz; Carmen Iztueta, presidenta de la Sociedad Filarmónica de Bilbao; y Antonio Hedrera, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón; moderado por José Luis Soro, vicepresidente de la Sociedad Filarmónica de Burgos.

21 de octubre de 2026 | Nuevos tiempos para la música clásica

Un análisis de los cambios en los hábitos de consumo musical y los desafíos de la digitalización. Se analizarán los retos y oportunidades que estos cambios plantean para intérpretes, programadores e instituciones culturales en el ámbito de la música clásica. Intervendrán: Roberto Santamaría, periodista y director de Radio Nacional de España; Sheila Blanco, cantante, pianista y divulgadora musical; Silvia Carretero, responsable del Área socioeducativa “MiraDas” de la OSCyL-CCMD y presidenta de ROCE; y Lorena Jiménez Alonso, musicóloga, periodista y relaciones públicas especializada en música clásica; moderada por Elena Horta, pianista, asesora musical e informadora en Radio Clásica de RNE.

30 de noviembre de 2026 | La lírica, la ópera, la zarzuela

El último encuentro del ciclo se centra en el amplio y diverso universo de la lírica a través de miradas complementarias de gestores, intérpretes y especialistas, se abordarán las múltiples realidades de un ámbito complejo. Contará con la participación de Irene Alfageme, catedrática de Repertorio Vocal del RCSMM, pianista y coach vocal; Ramón Arangüena, periodista y melómano junto a la burgalesa Alicia Amo; moderada por María del Ser, doctora en Educación Musical y jefa de unidad en Radio Clásica de RNE.