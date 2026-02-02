Círculo Conocimiento abre el curso con el poder magnético del retrato

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Círculo Conocimiento afronta en este 2026 su cuarto curso con tres charlas que tratan de diversos temas culturales, artísticos y humanistas. «Creo que hemos traído en estos años temas y gente muy interesante de diversa índole, algunos con un gran éxito. Como coordinadora, estoy muy satisfecha con la labor que hemos llevado a cabo», indica la abogada y escritora María Jesús Jabato.

La primera conferencia será este jueves 5 de febrero -como las demás del ciclo, a las 20 horas en el salón de plaza de España de la Fundación Círculo- y será impartida por Pilar Alonso Abad y lleva el título ‘Radiografía del ama: el retrato como espejo de lo humano’.

«Más allá de reproducir un rostro, el retrato revela una identidad, un carácter, unos sentimientos, valores y poder. Esta conferencia invita a descubrir las claves de ese lenguaje silencioso que nos observa desde imágenes que nos fascinan y propone un recorrido por la historia del arte -pintura, escultura, cine-, cómo el retrato ha sido una herramienta privilegiada para comprender al hombre y a su tiempo, por qué nos atrae casi de forma magnética y qué estrategias han utilizado los artistas para capturar no sólo un rostro, sino una identidad», detalla la profesora de la UBU. «El retrato nunca es casual, está muy pensado. Cuando alguien se deja retratar y cuándo el artista decide cómo mirarlo se pone en marcha varios interrogantes... ¿Cómo queremos ser vistos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo somos en realidad?».

A través de ejemplos -como el David de Miguel Ángel, la Monsa Lisa de Leonardo o ‘El Cristo de las lágrimas’ de Mostaert-, Alonso Abad descubrirá las claves visuales y psicológicas que convierten un rostro en un retrato, construyendo una imagen, una memoria y una identidad. «La charla será una oportunidad para mirar despacio, para aprender a leer imágenes y descubrir que en cada retrato no sólo se representa una época, una forma de entender al ser humano y descubrir todo lo que hay más allá de la apariencia», concluye.

Más charlas

El miércoles 8 de abril, la periodista y profesora Eva María Peña Robledo dará la conferencia ‘Más allá de la muerte: el eco de Ignacio Sánchez Mejías en la Generación del 27’. «A mí me parece una charla muy interesante, porque este torero fui un precursor, dramaturgo y mecenas de esta generación, aunque el ministro Urtasun haya sacado su nombre de las celebraciones que habrá por el centenario de esta generación», destaca Jabato. Sánchez Mejías financió un encuentro de poetas en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927 para celebrar el aniversario de Góngora, acto al que acudieron destacados jóvenes poetas como Federico García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, José Bergamín o Gerardo Diego. Varios de estos escritores rubricaron poemas a su trágica muerte, como el conocidísimo ‘Llanto’ del autor del ‘Romancero gitano’.

La tercera y última cita del ciclo acontecerá el jueves 4 de junio. Con ‘Literatura postal’ el escritor Óscar Esquivias hablará, como reza el título, «sobre la literatura que cabe en una postal, esto es, sobre poemas breves y microrrelatos, y cómo quizá la escritura de postales me ha hecho escritor, porque desde niño me acostumbré a pensar textos breves que cupieran en el corto espacio de una tarjeta, y eso es un adiestramiento estupendo para un escritor porque te obliga a ser sintético y expresivo», detalla el autor burgalés.

Nuevo libro

María Jesús Jabato, que siempre tiene algo cociéndose en su escritorio, publicará próximamente el estudio ‘Le Cid. Una ópera de Massenet sobre el héroe burgalés’, bajo el sello de la Institución Fernán González. «Luis Vallejo Nebreda, un coleccionista que colabora con la academia, nos dijo que tenía cromos antiguos y litografías sobre la figura del Cid. Entre ellos, unos muy interesantes sobre la ópera de Jules Massenet que se estrenó en París en 1885. A raíz de eso pensé en hacer un estudio sobre esta ópera, sus precedentes, las críticas que aparecieron en la prensa francesa y española, un estudio sobre los cromos...», apostilla la escritora burgalesa y señala que el libro estará listo en las próximas semanas.