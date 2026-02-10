Fusión de música y gastronomía en Boccaccio 70 con ‘Bocados de jazz’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’, organizado por la Fundación Caja de Burgos, presenta en su séptima edición una de sus propuestas más innovadoras: Bocados de jazz, una experiencia que fusiona música y gastronomía para sumergir al público en un viaje sensorial único que se celebrará en el restaurante burgalés Boccaccio 70 los jueves 12 de febrero, 12 de marzo y 16 de abril a partir de las 21 horas.

El reconocido chef Ricardo Temiño y su equipo serán los encargados de diseñar un menú exclusivo creado específicamente para el evento, concebido para dialogar con el repertorio que interpretará en directo la banda Way Out West, formada por Joaquín García (contrabajo), Rubén Ortiz (saxo) y Jesús García (batería). Cada plato del menú estará inspirado y armonizado con una de las piezas seleccionadas por el trío, estableciendo un juego de correspondencias entre sabores, texturas, ritmos y atmósferas.

Esta propuesta gastronómico-musical invita al público a descubrir cómo un ingrediente puede reflejar la calidez de un solo de saxo, cómo una textura puede evocar el pulso del contrabajo, o cómo un sabor puede acompañar la energía de la batería.

El trabajo conjunto entre Ricardo Temiño y Way Out West da lugar a una narrativa interdisciplinar que trasciende el concierto y la cena tradicional, convirtiéndose en un rito sensorial donde la música se degusta y la gastronomía se escucha.

Con esta iniciativa, el Festival de Jazz reafirma su apuesta por la innovación, el cruce de lenguajes y las experiencias culturales que exploran nuevas formas de relación con la música. Una velada irrepetible que celebra el diálogo entre dos artes capaces de emocionar, sorprender y conectar a través de los sentidos.

Las entradas, a unos precios de 68 euros, pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Los conciertos

Dentro del Festival de Jazz, la Big Band Burgos presenta el sábado 21 de febrero en la avenida de Cantabria un espectáculo que cuenta con la participación de la cantante burgalesa María Sedano, interpretando una selección de los mejores ritmos iberoamericanos, incluyendo samba, bossa nova, salsa, cumbia y, cómo no, boleros, en distintas versiones vocales e instrumentales firmadas por los mejores arreglistas de Sudamérica, Estados Unidos y España.

También en la avenida de Cantabria, el viernes 20 de marzo comparecen Leonor Watling, voz principal de Marlango, y Leo Sidran, músico, productor, compositor y periodista estadounidense, que han grabado juntos canciones originales de Leo cantadas por Leonor y tocadas junto a The Groovy French Band (Max Darmon, Paul Sany & Romain Bouiges). En septiembre de 2024 registraron temas elegidos de la discografía de Leo y dos canciones originales escritas para este proyecto.

La Local Jazz Band, creada en 2008 por Miguel Ramírez y Miqui Delgado con el espíritu de fomentar y contribuir al descubrimiento del amplio repertorio jazzístico y de su historia, interpretará sus últimas composiciones el viernes 27 de marzo en Cultural Cordón, a través de un recorrido sonoro que incluye improvisación, fusión de elementos de blues e incluso guiños a otros géneros.

De vuelta en la avenida de Cantabria, el sábado 11 de abril Sesión B acoge el estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz, un proyecto del guitarrista Jorge Pisa “El Boli”, el pianista Adrián Royo, el bajista Javier Rodríguez y el percusionista Álvaro López. K’TaM representa la fusión de los latidos del corazón de ritmos africanos, latinos y flamencos, que se encuentran con la libertad y la improvisación del jazz creando un puente entre culturas y géneros.

Y el viernes 17 de abril aterriza en Cultural Cordón Triplanetas, trío de jazz formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta. Cada uno de ellos posee una dilatada experiencia dentro de la escena del mejor jazz nacional e internacional a día de hoy. El trío interpreta temas propios en su mayoría, a través de los cuales sus presentaciones están llenas de máxima energía y emoción.

También cine

Dos proyecciones cinematográficas en Cultural Cordón complementan los conciertos programados en el Festival. El miércoles 11 de marzo se pasará ‘Andrea Motis, la trompeta silenciosa’ (Ramon Tort, 2018), retrato íntimo de la trompetista, saxofonista y cantante de jazz Andrea Motis, que se esfuerza por gestionar su carrera sin prisas, pero sin pausas. Y el miércoles 25 de marzo se proyectará ‘Bird’ (Clint Eastwood, 1988), narra la vida y el infierno creativo de Charlie ‘Bird’ Parker, uno de los mayores talentos de la historia del jazz.

Las entradas y abonos para los conciertos de ‘Sesión B’ pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.