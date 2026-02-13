Cajaviva y Fundación Caja Rural se suman a 'Piedras Vivas' para impulsar la conservación de la Catedral de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos ha distinguido a Cajaviva y Fundación Caja Rural con el reconocimiento 'Piedra Viva', un gesto que subraya su implicación en la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. La entrega de esta distinción coincide con la formalización de su adhesión al programa Piedras Vivas, promovido por la Catedral de Burgos para canalizar la colaboración de empresas e instituciones en las tareas de preservación, mantenimiento y difusión del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

El director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte, recibió este reconocimiento de manos del presidente del Cabildo Catedralicio, Félix José Castro, en un acto celebrado en la Seo burgalesa.

La incorporación de ambas entidades consolida una relación sostenida en el tiempo con el Cabildo, marcada por su participación en distintas iniciativas orientadas a proteger el patrimonio y a acercarlo a la sociedad desde una perspectiva cultural y educativa. Este nuevo marco de colaboración articula de manera estructurada ese compromiso, integrándolo en un programa que busca sumar apoyos del tejido empresarial burgalés.

Piedras Vivas nace con la intención de implicar a empresas y organizaciones de Burgos en proyectos de carácter social vinculados a la Catedral, reforzando su papel no solo como referente monumental, sino también como eje de dinamización cultural y comunitaria. A través de esta iniciativa, se habilita un cauce estable para respaldar actuaciones que contribuyan a la conservación del edificio y a la proyección de su legado.

Con su adhesión, Cajaviva y Fundación Caja Rural reafirman su vínculo con Burgos y con su patrimonio, en una apuesta por proteger los elementos que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad y garantizar su transmisión a las próximas generaciones.