Trece grupos actuarán en la fase previa del UBULIVE 2026

Los conciertos de la fase previa de la XVI edición del festival UBULIVE comenzarán el jueves 19 de febrero con las actuaciones de The Hornes, Inmoibz, Grama Agropunk, Arrébol y Guillterm. El miércoles 25 de febrero será el turno de Deba y las Divas, Katerva, Kafka y Santopapo, y el jueves 26 de Picazo y Mesk, Romeo y su Nieta, Isabella Ferre y Los Antioksidantes, con Atrapa tu Pez como artista invitado. En total, trece grupos emergentes de géneros muy variados, con pop, rock, indie, electrónica y punk.

Los tres finalistas mostrarán su repertorio el jueves 5 de marzo, en una cita musical que cerrará Awacate como artista invitado. Todos los conciertos se celebrarán en la Sala Andén 56 a partir de las 20:30 h y desde las 21:00 h en el caso de la final, con entrada libre hasta completar aforo. Además, serán retransmitidos por ¡Vive! Radio, como emisora oficial del festival.

El grupo ganador recibirá un premio de 600 euros, podrá tocar en Festival Sonorama, Ebrovisión, INfestival y Alpaka Fest y uno de sus singles se incorporará al catálogo musical de ¡Vive! Radio. El segundo y tercer clasificados recibirán 450 y 300 euros, respectivamente, y todos ellos grabarán una canción en la Sala Andén 56.

Este concurso, organizado por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la UBU y la Fundación Caja de Burgos, busca fomentar la creatividad, la música local y la proyección de jóvenes artistas universitarios en espacios profesionales, y se ha consolidado ya como uno de los eventos universitarios más relevantes para nuevos talentos.

El jueves 19 de febrero, a las 20.30 horas, en la sala Andén 56, actuarán The Hornes, un grupo musical formado por cinco integrantes burgaleses. El grupo comenzó su trayectoria en el verano de 2024 y desde entonces se han dedicado a componer sus propias canciones, mayoritariamente en inglés. Sus integrantes, se conocieron cantando en el coro del Orfeón Burgalés Juvenil. El nombre original del grupo era 'El cuerno de mi suegro' por una asta de ciervo que el suegro de uno de los integrantes les regaló cuando el grupo empezó. El segundo nombre se creó para que fuese más fácil su identificación a nivel internacional, pero ambos nombres son válidos. Su estilo mezcla indie, alternativo y pop.

Inmoibz es una artista de Yecla (Murcia), siempre ha sabido que se quería dedicar al arte, lo que nunca ha tenido claro ha sido el ámbito, ha bailado, ha pintado, ha esculpido...

Sin mucho conocimiento musical en 2020 se compró su primer instrumento, el ukelele, con el que empezó a dar forma a muchas de esas notas que guardaba en su móvil. Poco a poco esas canciones iban mejorando, las letras, las bases y entre unas cosas y otras, 2 años después se vio frente a su ordenador, sin mucha idea de producción musical y con un micrófono cualquiera, grabando el que sería su primer EP 'LUNARES' que salió en abril de 2023 (disponible en todas las plataformas). Tiene muchas ideas, mucha ilusión y las notas del móvil repletas de letras de canciones que aún no han visto la luz.

Grama Agropunk es un grupo formado en Sotillo de la Ribera, un pequeño pueblo cercano a Aranda de Duero, en el año 2023 por cuatro chavales de entonces 15 y 17 años con la intención de entretenernos en un pueblo sin nada que hacer. Dieron su primer concierto con 6 versiones de clásicos del punk-rock (EUKZ, Kaotiko, LPR) y tras ver que les gustaba empezaron a componer.

Awakate será el grupo invitado que actúe en la fase final.UBU

Tras dos años con muchos conciertos y dando que hablar se lanzan a grabar un disco en los Estudios Fénix. El disco, compuesto por 7 canciones tratan temas mayormente rurales como la despoblación. Después de muchos conciertos durante todo el año, el grupo se encuentra a las puertas de dar a luz un nuevo EP llamado 'ACAB TOTAL'.

Arrébol nace en 2024 cuando Álvaro (cantante) y Mateo (guitarra) deciden formar un grupo con influencias variadas. Poco a poco se incorporan un trompetista, un bajista, un batería y un segundo guitarrista, completando la banda.

Tras los primeros ensayos crean su primer tema, 'Otra calada', y comienzan a tocar en directo en espacios locales como el micro abierto del bar Iguana y en conciertos benéficos.

Desde entonces han actuado en distintos escenarios de Burgos, como TopTren, Riviera, el templete del Espolón y los 4 Reyes durante las Fiestas de San Pedro y San Pablo. Actualmente están centrados en componer y grabar nuevas canciones.

Guillterm es una banda formada por cuatro jóvenes con una identidad arrolladora y auténtica. Su directo no solo es música: es una experiencia cargada de energía, respeto e ilusión que conecta con el público desde el primer minuto.

Conscientes de las realidades del entorno rural y urbano, y de las inquietudes de la juventud actual, ofrecen un show cercano, honesto y accesible para todas las edades, procedencias e ideologías. Construyen un ambiente de entretenimiento donde el público y la energía de su directo se mezclan de forma explosiva. Sobre el escenario, interpretan sus canciones con una entrega absoluta, abordando temas como la superación personal, el empoderamiento o la euforia de vivir intensamente. El resultado: un espectáculo vibrante, emocional y potente. Informal pero profundo. Divertido pero ordenado. Enérgico y transversal. Capaz de hacer saltar a los más jóvenes, emocionar a cualquier adulto y despertar la curiosidad incluso de los más pequeños.

El miércoles 25 de febrero, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de Deba y las Divas, un grupo de rock indie alternativo de Berango formado en abril de 2024. Al principio éramos solo tres (Deba, Edu y Lucía) y "no conseguíamos completar la banda. Todo cambió cuando Edu coincidió en un concierto con Gaizka y Uhaitz, quienes se unieron al proyecto como batería y guitarrista", explican.

Añaden que "comenzamos tocando covers y dimos nuestros primeros conciertos en las graduaciones de Edu y después de Uhaitz, ya con repertorio propio".

Katerva es una banda que reinterpreta grandes temas del pop, indie y rock nacional e internacional con una potente identidad rockera. Nuestro directo es energía pura: versiones vibrantes, transformadas en una experiencia única. "Nuestro objetivo es claro: conectar con el público y hacer que cada concierto sea una fiesta de rock y emoción. También tenemos composiciones propias en las que mantenemos la misma fuerza y autenticidad que nos define", señalan.

La formación de Kafka comienza en 2026 cuando el compositor de las canciones Mario Garrido, se junta con varias amistades para apuntarse al UBULIVE.

Gracias a la influencia que brindan el resto de los miembros (Luis Román y Álvaro de Pedro), la música evoluciona y gana una dirección más clara.

Aunque el grupo surge con la motivación de apuntarse al concurso, "nuestra principal intención se trata de presentar un proyecto con potencial y que nos permita tratar de dar un buen espectáculo". Las influencias principales para este proyecto comienzan siendo artistas con proyectos en los que abunda más un sonido más acústico, pudiendo ser algunos ejemplos entre otros: Eliott Smith, Antonio Vega, Silvio Rodríguez, Phoebe Bridgers.

Santopapo es una banda emergente de indie pop-rock con sede en Burgos. El proyecto nace de la unión de músicos universitarios procedentes de distintos puntos de España, aportando una identidad plural y fresca a su sonido.

Con una propuesta de carácter divertido y desenfadado, su estilo se mueve entre el garage y el pop más enérgico, con influencias directas de bandas como Shego o Karavana. Santopapo se presenta como una formación joven y vitalista, enfocada en composiciones dinámicas diseñadas para el directo.

El jueves 26 de febrero se subirán al escenario Picazo y Mesk, una dupla musical entre amigos de toda la vida. "Siempre nos ha gustado la música y siempre hemos querido crearla. Tras muchas charlas y conversaciones decidimos hacer un grupo y hacer la música que queramos. No tenemos un estilo claro, somos nosotros. Nos gusta el reggae, el rap, el tecno, el rock, el flamenco… Dependiendo de nuestro estado hacemos canciones de un estilo o de otro”, aseguran.

Romeo y su Nieta es una banda de punk rock alternativo formada a comienzos de 2024. Más que un grupo de música, son un conjunto de cinco amigos que comparten una fuerte pasión por la música y trasladan ese vínculo de confianza y camaradería a cada escenario que pisan.

Comienzan a componer en marzo de 2024 en un local de Andén 56 y, aunque después se trasladan a Pentasa, mantienen el mismo espíritu, rodeados de amigos y con un entusiasmo creciente por darse a conocer. Desde entonces han llevado su energía, actitud y ganas a festivales como Zarza Rock, Jinga Fest o Mocheta Rock, convirtiendo cada concierto en una auténtica fiesta. Su objetivo: llenar de buen rollo y punk rock cada edición del UBU Live.

Isabella Ferre, como vocalista principal del grupo, necesitaba de un acompañamiento para sus actuaciones en vivo. Fue ahí cuando José Manuel Gil, Said, Miguel, Juan, Carlos y Josué se unieron a la joven cantante para poder hacer posible su sueño de actuar con una banda. El estilo principal del grupo es uno formal, pero desenfadado. El género que predomina es el pop, aunque han presentado canciones de varios géneros musicales. Todos los integrantes del grupo están fuertemente vinculados al mundo de la música. Desde Isabella habiendo cantado en concursos, sesiones de micrófono abierto y habiendo sido participante de la orquesta Estampida como una de sus vocalistas, hasta el resto de miembros del grupo que participan en otras bandas y tienen mucha experiencia y años a sus espaldas en el mundo de la música.

Antioksidantes es banda de punk rock riojano nacida en 2018 y formada por Alberto (alias el tuko), Álvaro (alias el chavo) y Bruno (alias el bruno) decidida a pasarlo en grande en esto de la música, reivindicando todo tipo de injusticias sociales.

Como grupo invitado estará Atrapa tu pez, un grupo de rock en castellano con diferentes influencias, desde el blues hasta el rock n´roll.

Nacido en Burgos en 2016 con Dani Ibeas a la voz y guitarra, Carlos Tapia al bajo y Dani Santamaría a la batería se unen para la composición de temas propios que vieron la luz en 2019 con el primer disco: 'Grabado en la piel'.

El jueves 5 de marzo, a las 21.00 horas, la sala Andén 56 acogerá la gran final, con Awakate como grupo invitado. Un grupo de música de mestizaje que ha revolucionado la escena musical con su propuesta única: una fusión innovadora de música latina, folclore español y murciano, así como sonidos electrónicos modernos.