Noemí Domarco y Miguel Ángel Azofra actúan el 20 de febrero en el Foro Solidario a beneficio de Payasos del Hospital de Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Foro Solidario acoge el viernes, 20 de febrero, a partir de las 19,30 horas, un concierto de Noemí Domarco y Miguel Ángel Azofra a beneficio de Payasos del Hospital de Burgos. La cita se enmarca en el ciclo ‘Arte con valor’, una apuesta de la Fundación Caja de Burgos y la Fundación la Caixa por fusionar cultura y solidaridad y que está formada por actuaciones de grupos y artistas burgaleses que, de manera altruista, colaboran con organizaciones sociales recaudando fondos con que financiar sus actividades y contribuyendo a visibilizar su trabajo.

Coordinado por Jorge Jiménez Quirce, en ‘Arte con valor’ la música y las artes escénicas se consolidan de nuevo como espacios de encuentro capaces de sensibilizar, acompañar y generar conciencia colectiva en torno a algunos de los retos que atraviesan nuestra sociedad. ‘Arte con valor’ reivindica el papel de la cultura en la concienciación social, como una herramienta que contribuye a la mejora de la salud y el bienestar, tanto individual como colectivo, e impulsa el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta que presentan Noemí Domarco y Miguel Ángel Azofra se construye desde la cercanía, la escucha atenta y el diálogo íntimo entre voz y guitarra. Bajo el título ‘Sentir, volar, vivir’, este recital recorre un repertorio de melodías españolas y latinoamericanas que transitan por emociones diversas, combinando delicadeza, intensidad y calidez interpretativa. La recaudación del concierto se destinará a respaldar la labor de la Asociación de Payasos de Hospital de Burgos.

Otras citas

Para el viernes, 13 de marzo, está programado el grupo Plata o plomo, en un concierto que se celebrará para apoyar el trabajo de la Asociación para la defensa de la Mujer ‘La Rueda’. Esta formación burgalesa se mueve en un territorio irreverente y creativo, donde la música y la puesta en escena se combinan para ofrecer una experiencia distinta y poco convencional. El grupo construye sus actuaciones a partir de temas propios y personajes singulares, con un enfoque que juega con el humor, la provocación y una estética deliberadamente surrealista.

Sobre el escenario, el concierto se transforma en un espacio dinámico en el que la ironía y la energía mantienen al público en constante complicidad. Plata o Plomo propone un directo alejado de fórmulas previsibles, concebido como un espectáculo vivo en el que la música se convierte en vehículo de expresión libre, crítica y desenfadada, invitando a disfrutar desde la sorpresa y la participación.

Silma & Moure acudirán al Foro Solidario el viernes 10 de abril en beneficio de Alcer Burgos, en un espectáculo donde la música y la palabra se entrelazan para construir un relato compartido, cercano y cargado de matices. En el escenario se reúnen Silma Band y al rapsoda Juan M. Moure, dando forma a un formato escénico que combina canciones a varias voces con la declamación poética. El repertorio transita por la canción de autor, la música popular y textos literarios contemporáneos, creando una atmósfera intimista que invita a la escucha atenta y a la reflexión.

Más allá del concierto convencional, la propuesta plantea un diálogo entre sonidos y palabras, donde la emoción y el contenido se refuerzan mutuamente. El resultado es “una experiencia cultural cuidada y sugerente, que pone en valor la capacidad del arte para generar sentido, memoria y conexión con el público”, destacaron desde la organización.

La Asociación Española contra el Cáncer de Burgos será la beneficiaria del espectáculo de Baila por ellas, programado para el domingo, 10 de mayo, y en el que la danza se convierte en un espacio de encuentro, expresión y participación compartida. A través de un recorrido por distintos estilos -contemporánea, baile urbano, sevillanas, zumba, danza oriental y bailes circulares-, se ofrece una experiencia diversa y accesible, pensada para públicos de todas las edades. Cada disciplina aporta su propio lenguaje corporal y emocional, combinando momentos de exhibición con otros que invitan a implicarse activamente.

Cerrará el ciclo el viernes, 15 de mayo, el dúo Monismáticos, que ofrecerá un concierto a favor de África Camina. Formado por Ismael González y Mónica Lafuente, el proyecto se apoya en la complicidad construida a lo largo del tiempo y en el disfrute compartido de la interpretación. Su repertorio recorre estilos como el jazz, el blues y la música popular, alternando versiones personales con temas propios que ponen en valor el gusto por el detalle y la expresividad. Monismáticos ofrece así una experiencia musical honesta, en la que la emoción y el feeling se imponen como lenguaje común.