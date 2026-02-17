El Nuevo Mester de Juglaría recibe el Premio Castilla y León de las Artes 2025 con “sorpresa y satisfacción”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Nuevo Mester de Juglaría recibió el Premio Castilla y León de las Artes 2025 con “sorpresa y satisfacción”, tal y como detalló Fernando Ortiz, uno de sus miembros fundadores, para el que se trata de un galardón “muy importante” que viene a reconocer una trayectoria de 56 años. "Es un reconocimiento con el que no contábamos, pero que nos ha llenado de alegría”, afirmó.

A su vez, reconoció que este premio, después de un año marcado por la pérdida del compañero Luis Martín, supone un estímulo para continuar "con la máxima ilusión y un entusiasmo renovado”, afirmó Ortiz.

Asimismo, explicó que el secreto para mantener vivo el espíritu del Nuevo Mester de Juglaría después de tantos años es “creer en lo que hacemos y que la labor que hemos llevado a cabo durante tantos años de búsqueda, recopilación, se convierte en un eslabón de la cadena de transmisión de la memoria colectiva. Ahora, con este reconocimiento, nos planteamos continuar de la manera más seria y razonable posible”, añadió el miembro fundador.

Ortiz comentó que todavía no les ha dado tiempo a pensar cómo celebrar este reconocimiento, ya que recibieron la noticia esta mañana por parte del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y una llamada personal del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “No hemos tenido más tiempo que el de mandarnos unos abrazos cibernéticos” entre los miembros del grupo, que alcanzan hasta los 13 integrantes, dependiendo del tipo de espectáculo.

Con todo ello, Ortiz señaló que Segovia “se va a sentir contagiada del entusiasmo” ya que el grupo musical ya cuenta con otros reconocimientos como la Medalla de Oro de la Provincia, otorgada por la Diputación, así como la Medalla Cultural del Ayuntamiento y el reconocimiento de Hijos Predilectos de la ciudad de Segovia. “Estos reconocimientos han sido tomados unánimemente por las corporaciones y el hecho de que ahora sea la Junta la que reconozca esta labor, va a ilusionar mucho a los vecinos”, añadió.

A este buen comienzo de año 2026, en el que guardan la expectativa de continuar adelante tras el parón por el fallecimiento del compañero, se suma la publicación de una nueva página web. “Es un buen síntoma de que vamos a seguir hacia adelante”, indicó el miembro fundador, haciendo referencia también a la programación de media decena de conciertos que, avanzó, “serán bastantes más”.