Los cines Van Golem de Burgos ponen la alfombra roja a los Premios Goya 2026

Barcelona volverá a ser sede de la gala de los Premios Goya veintiséis años después. El próximo sábado 28 de febrero, en el Auditori Forum CCIB de la capital condal, se concederán los galardones anuales que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Cientos de profesionales del séptimo arte asistirán a una ceremonia que conducirán el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini y en la que el cineasta y escritor Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor y la actriz Susan Sarandon el Goya Internacional.

Para celebrar los premios anuales del cine español, las salas Van Golem de la avenida del Arlanzón organizan del 20 al 28 de febrero ‘La semana de los Premios Goya’, un ciclo especial de proyecciones donde los espectadores podrán ver —o volver a ver— algunas de las películas más nominadas de este año.

Entre los largometrajes que compiten por el premio a mejor película, se podrá ver en este ciclo ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro del pasado Festival de Cine de San Sebastián y que ha logrado 13 nominaciones. Blanca Soroa es Ainara, una joven que en su último año de instituto decide ingresar en un convento de clausura ante la sorpresa de sus familiares y amigos. Le acompañan en el reparto Miguel Garcés, Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu.

La segunda película con más nominaciones es ‘Sirat’ de Oliver Laxe, con 11. Protagonizado por Sergi López, Joshua Liam Henderson y Richard Bellamy 'Bigui', este filme está nominada en los Oscar a mejor película de habla no inglesa y a mejor sonido. En la película de Laxe, que recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos para buscar a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.

Sergi López y Oliver Laxe, en el rodaje de 'Sirat', que tiene 11 nominaciones.Quim Vives

Con 9 nominaciones y ganadora la Concha de Plata a la mejor interpretación para Jose Ramon Soroiz se presenta ‘Maspalomas’, de los directores Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga. Tras romper con su pareja, Vicente (Jose Ramon Soroiz) lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y reencontrarse con su hija (Nagore Aranburu), a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

‘La cena’, la nueva película de Manuel Gómez-Pereira, se presenta en la gala con 8 nominaciones. El filme está protagonizado por Alberto San Juan, Mario Casas, Asier Etxeandia, Óscar Lasarte, Carmen Balagué y Elvira Mínguez. Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Miriam Garlo, Álvaro Cervantes y Eva Libertad, en el rodaje de ‘Sorda’, filme con 7 nominaciones.A Contracorriente Films

Uno de los fenómenos de la temporada ha sido ‘Sorda’, debut en el largometraje de Eva Libertad, ganadora de la Biznaga de Oro del Festival de Málaga. Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. La cinta protagonizada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes opta a 7 premios.

Con 6 nominaciones parte al inicio de la gala ‘Romería’, tercer largometraje de la multipremiada directora Carla Simón. Marina (18), adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos. Su plantel está formado por Llúcia Garcia, Mitch, Alberto Gracia, José Ángel Egido, Tristán Ulloa, Janet Novás, Marina Troncoso y Miryam Gallego.

Por último, el filme ‘Muy lejos’, del realizador debutante Gerard Oms y con Mario Casas y David Verdaguer, cuenta la historia de Sergio, que viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de pánico y decide quedarse en Holanda. Incapaz de dar una explicación lógica a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin dinero, sin casa y sin hablar el idioma. Opta a 2 goyas, mejor dirección novel y actor protagonista (Mario Casas).

Los días y horarios de proyección de cada una de las películas estarán disponibles en el propio cine y en la web www.golem.es