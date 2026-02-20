El CAB reúne tres miradas sobre la imagen, el territorio y la relación con la tecnología

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro de Arte Caja de Burgos dedica sus salas a un diálogo artístico que profundiza en cómo miramos y cómo nos relacionamos con el entorno a través de tres proyectos expositivos que parten de la imagen para explorar el territorio y los vínculos entre naturaleza y tecnología, firmados por Matías Ercole, David Jiménez y el dúo formado por María Castellanos y Alberto Valverde, cada uno centrado en una manera distinta de construir la imagen.

La propuesta de María Castellanos y Alberto Valverde, ‘Cartografías afectivas para el Simbioceno’, se apoya en un trabajo de campo desarrollado con colmenas vivas situadas en entornos rurales del norte de España. En esos espacios, sensores registran temperatura, vibración, humedad y niveles de actividad interna. Esa información es procesada posteriormente por sistemas de inteligencia artificial que la traducen en señales perceptibles dentro del espacio expositivo.

El visitante se encuentra así con sonidos, visualizaciones y relatos generados a partir de datos reales que proceden del interior de las colmenas. La instalación no se limita a trasladar información biológica al ámbito artístico, sino que plantea una forma de escucha que atiende a los ritmos de las abejas y a su organización colectiva, con la tecnología actuando como herramienta de mediación. La relación que se establece en sala desplaza la mirada hacia un modelo de interacción en el que lo humano deja de ocupar el centro.

En ‘Me olvidé de mis ojos’, Matías Ercole construye un campo pictórico de gran densidad visual. El artista, nacido en Buenos Aires y residente entre Roma y la capital argentina, trabaja mediante acumulaciones de materia, capas superpuestas y cortes en la superficie que dejan ver estratos ocultos.

El esgrafiado funciona como un procedimiento de excavación que altera la piel del cuadro y revela colores y luces que no estaban destinados a mostrarse. A través de esa técnica, Ercole enlaza referencias culturales diversas y sitúa la pintura en un territorio atravesado por tensiones entre identidad, memoria y paisaje. Las obras, de gran formato, se expanden hacia el espacio arquitectónico del centro y establecen una relación directa con puertas, escaleras y estructuras que forman parte del recorrido del visitante.

David Jiménez presenta en el CAB ‘Roma’, un proyecto construido a partir del fragmento como unidad mínima de sentido.

El fotógrafo reúne esculturas quebradas, frescos erosionados, sombras y superficies marcadas por el paso del tiempo para componer una secuencia de imágenes que rehúye la lectura lineal. El conjunto se articula mediante piezas individuales, un mosaico integrado por cientos de fotografías y un audiovisual dividido en dos proyecciones sucesivas.

La ciudad aparece como un espacio mental además de físico, un lugar en el que las huellas del pasado se incorporan a la percepción contemporánea. El espectador no encuentra una narración cerrada, sino una acumulación de signos que permiten establecer relaciones propias y recorrer la obra como quien recompone un archivo disperso.

Las tres exposiciones pueden visitarse en el CAB de la Fundación Caja de Burgos hasta el próximo 7 de junio.