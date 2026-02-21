La gala se celebró en el auditorio del Círculo y rindió homenaje a la trayectoria de Isabel Coixet.ÓSCAR CORCUERA

El punto de encuentro con el cortometraje internacional que ha supuesto el estreno del Petronila, Festival de Cine de Burgos, llegó ayer a su fin con una gala que puso el colofón a la proyección de 64 obras de 23 países y 887 minutos de metraje y que sirvió para cerrar la primera parte de esta nueva cita cultural. Esta primera edición del festival cinematográfico impulsado por la Fundación Círculo de Burgos congregó a 3.117 espectadores, un respaldo que avala la aspiración de consolidar este Certamen de Cortos en el calendario cultural de la ciudad.

La gala de clausura, celebrada anoche en en el Auditorio el Círculo, sirvió para dar a conocer un palmarés compuesto por nueve premios y cuatro menciones, dos de ellas concedidas por el público, con gran protagonismo femenino en la cita inaugural.

Isabel Coixet recibe el Petronila de Honor en la clausura del festival

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Petronila de Honor a la directora Isabel Coixet, en reconocimiento a su trayectoria dentro del cine español e internacional.

En su intervención, Isabel Coixet reivindicó el carácter político del arte desde una posición alejada de la consigna y del estruendo público. Situó a los creadores expuestos en el terreno de la fragilidad, en un tiempo de inestabilidad en el que, a su juicio, no cabe apartar la mirada. Defendió que el compromiso no es un gesto heroico, ya que lo ve como una forma de estar junto a quienes sufren, ya sea en conflictos internacionales o en realidades próximas.

Recordó que los artistas no ocupan un lugar superior ni actúan como redentores, sino que comparten dudas y temores con los demás. Desde esa conciencia, sostuvo que crear es una manera de resistir y de acompañar el dolor ajeno, de discutir el mundo y de tender la mano a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. «Lo que hago, lo que filmo , lo que escribo me permite sentarme entre los que tiemblan y estrecharles la mano», concluyó.

Palmarés de la primera edición del Certamen

La Sección Oficial, eje central del certamen, otorgó el Premio al Mejor Cortometraje a ‘El cuerpo de Cristo’, de la gallega Bea Lema. Basado en la novela gráfica homónima ganadora del Premio Nacional de Cómic 2024, el corto aborda la historia de una mujer que se siente acosada por un demonio y cuya búsqueda de comprensión transita entre lo psiquiátrico y la religión.

Por el lado de los debutantes, el Premio al Mejor Cortometraje Novel fue para ‘Pura’, de Carmen Méndez, un documental que construye un retrato íntimo sobre identidad y memoria. El Premio Castilla y León distinguió a ‘Loquíta por ti’, de la vallisoletana Greta Díaz Moreau, ambientado en la España rural de principios de los 2000 y centrado en una adolescente que anhela ser vista y querida.

El reconocimiento a la Mejor Dirección recayó en el realizador mexicano Gerardo del Razo por ‘Domingo familiar’, una ficción que explora las tensiones y silencios que afloran en una reunión familiar. Los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz distinguieron a Eric Espin y Vallivana Asunción por ‘Furia’, dirigida por Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat, centrada en un adolescente interno en un centro de menores que intenta recomponer el vínculo con su madre.

El Premio Especial del Público fue para ‘El lado más bestia de la vida’, de José Antonio Campos. La Sección Oficial concedió además menciones especiales a ‘La diva, mi abuela y yo’, de la asturiana Inés G. Aparicio, y a ‘Cão sozinho’, de la portuguesa Marta Reis.

En la sección Nuevos Públicos, el premio al Mejor Cortometraje Infantil fue para ‘The Legend of the Hummingbird’, del director francés afincado en España Morgan Devos, una fábula animada inspirada en la leyenda del colibrí que reivindica el valor de los pequeños gestos frente a los desafíos colectivos. Por otro lado, el premio al Mejor Cortometraje Juvenil fue para ‘Cão sozinho’, de Marta Reis Andrade, mientras que la Mención del Público en esta categoría recayó en ‘Tristes tigres’, del onubense Adán Pichardo, un retrato generacional sobre jóvenes que afrontan la transición a la madurez en un contexto de incertidumbre.

A mayores, el Premio Castilla y León incluyó asimismo una mención especial para ‘Yo, mi, me, conmigo’, de Alicia van Assche, un documental que reflexiona sobre la elección consciente de la soledad y la búsqueda de equilibrio personal. La gala, conducida por la periodista Elena S. Sánchez, contó con la humorista burgalesa Laura del Val y una actuación poético-musical a cargo de ‘La poesía es un cuento’ junto a la pianista Sole García.

El festival Petronila, que toma su nombre de la conocida benefactora burgalesa, continuará hasta el 27 de febrero con nuevas actividades abiertas al público y de entrada libre, entre ellas proyecciones y encuentros en los que participarán Marta Milans, Pilar Castro, José Luis García-Berlanga o David Castro.

Componentes de los jurados del Festival Petronila El jurado de la Sección Oficial estuvo integrado por José Manuel Zamora (Abycine); Nerea Barros, actriz y directora; Fátima Gil (Universidad de Burgos); Jon Pinto (Fundación Lesmes) y Ana Suárez (MUSOC, Festival de Cine Social).El jurado de la Sección Castilla y León estuvo compuesto por Alejandra Mora, productora; Basilio Cantalapiedra (Universidad de Burgos); Simón de Santiago, productor; Mª Asunción Cifuentes García (Junta Directiva de Burgos Acoge) y Rubén Corral, programador y escritor cinematográfico. Por su parte, el jurado de la Sección Nuevos Públicos estuvo formado por Cristina Vilches, animadora; Lino Varela, director y profesor; y Álvaro Dosil, pedagogo e investigador especializado en la relación entre cine y educación.



