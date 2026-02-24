Alfonso Goizueta presenta en Burgos su nueva novela, ‘El sueño de Troya’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hace pocos más de dos años, en la gala del Premio Planeta 2023, se dio a conocer el joven escritor Alfonso Goizueta (Madrid, 1999), llevándose el galardón finalista con ‘La sangre del padre’, una novela sobre Alejandro Magno y su misión arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas y devolverles la libertad.

Este miércoles regresa a Burgos con su segunda obra, ‘El sueño de Troya’ (Planeta). La presentación, en la que el autor estará acompañado por el periodista Óscar del Hoyo, comenzará a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH, con entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del museo.

En un intento por escapar de la vida vacía que le aguarda en Atenas, el joven Nicholas Yannikis se aventura en una expedición arqueológica en la colina de Hisarlik, en el corazón del moribundo Imperio otomano. Allí es donde el ambicioso millonario Heinrich Schliemann y su mujer, la brillante Sofía, afirman haber encontrado las ruinas de la mítica ciudad de Troya, perdida desde la Antigüedad.

Bajo el calor sofocante del Egeo, lo que en un principio parece una simple excavación no tarda en revelarse una venganza obsesiva y peligrosa en la que se rebasarán todos los límites de la cordura. Yendo tras los tesoros de la Ilíada, Nicholas comprenderá que algunos sueños acaban condenando a quienes los persiguen.