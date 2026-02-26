Melifluo en directo, Supersubmarina en el corazón: «El tiempo dictará sentencia»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ni siquiera habían lanzado su primer disco y los hermanos Gómez (Juanca y Antonio) ya estaban en marcha. Podría decirse, allá por 2019, que Melifluo todavía andaba en pañales. Nada más lejos de la realidad. La experiencia de ambos en Supersubmarina y Casasola, respectivamente, era un grado lo suficientemente amplio como para tirarse a la piscina de cabeza. Tenían tablas, un sinfín de ideas en la cabeza y hambre de escenario. De aquí para allá, de norte a sur, un buen día llegaron a Burgos. A La Rúa, concretamente. Y regresaron a casa, a su Baeza querida, con «muy buen sabor de boca».

Siete años después, el dúo es banda. Con dos álbumes, un par de EP y singles varios. Palmo a palmo, en salas y festivales. Y con «ganas de volver» a La Rúa. Por el trato recibido, sobre todo, sin olvidar el cariño de un público, que se presupone bastante más numeroso este sábado 28 de febrero a partir de las 21 horas, con ganas de escuchar en directo Voces Externas (2025) y los temas más emblemáticos de trabajos anteriores.

Melifluo afronta su segundo año seguido de gira. En el caso de Burgos, de la mano de Girando Por Salas (GPS). Tal y como está el patio, Juanca agradece que existan «este tipo de iniciativas» porque permiten hacer frente a los innumerables gastos que conlleva la música en los tiempos que corren. Aparte, el grupo está en ruta con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (IAE). De esta forma, «todo el mundo se beneficia». Las bandas, por la visibilidad y la cobertura, y el público porque «las entradas son más económicas».

La acogida del último LP, por ahora, no puede ser mejor. «Realmente contento», al igual que el resto de sus compañeros, Juanca se enorgullece de haber pulido nueve temas «pensados para el directo» que «han llegado a mucha gente». Todavía en invierno, es consciente de que el verano pasado les permitió «plantar la semilla» y recoger unos frutos que «en concierto se saborean mucho más».

Sobre el eterno debate entre sala o festival, el cofundador de Melifluo responde diplomático a la par que sincero. «No se pueden separar. Los dos son vitales para cualquier proyecto». Bajo techo, por ejemplo, hay «más contacto directo y más tiempo» para explayarse. Al aire libre, en grandes eventos, «puedes llegar a miles de personas».

Todo concierto tiene su aquel. Y Juanca, con dos décadas de trayectoria y más de 500 bolos a sus espaldas disfruta de la música en directo con la misma pasión que el primer día. De lo contrario, no andaría inmerso junto a su hermano, primer eslabón de la cadena creativa, en la conformación de nuevo material.

«Siempre hay algo en la recámara», confiesa con la intención de lanzar algún que otro single a lo largo de este año. Lo que está claro, tal y como pone de manifiesto, es que Melifluo no deja de «pensar en el futuro». Desde Baeza al resto del mundo, ya sea con la banda o en solitario como Dj. Y ojo, pues tan solo el pasado año realizó cerca de 40 sesiones.

Resulta inevitable preguntar, aunque sea al final de la entrevista, por el presente y futuro de Supersubmarina. Un grave accidente de tráfico, aquel aciago 14 de agosto de 2016, cortó de raíz los sueños de una banda ya asentada en el olimpo del indie patrio. Lograron sobrevivir, por suerte. Sin embargo, la vida se tornó en viacrucis para Juanca, Jaime (guitarra, ahora también en Melifluo), José 'Chino (voz) y Pope (bajo).

«No sabemos cuál será el futuro», responde Juanca con total honestidad y sin titubeos. Lo único que importa es que José se recupere al cien por cien y que todos vean -si se da- que ha llegado el momento de volver. Decir otra cosa sería «totalmente absurdo» y las especulaciones no tienen cabida en este grupo de amigos que nunca dejó de acompañarse. Así pues, «el tiempo dictará sentencia». Y Supersubmarina, pase lo que pase, ya es eterno.