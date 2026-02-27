Juanma Ramajo triunfa en la Sala Cajaviva y se lleva el VII Concurso de Monólogos

El zamorano Juanma Ramajo se impone en la final del Concurso de Monólogos de la Fundación Caja Rural.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El zamorano Juanma Ramajo se proclamó ganador del VII Concurso de Monólogos de la Fundación Caja Rural tras imponerse en la Gran Final celebrada en la Sala Cajaviva. El cómico, afincado en Santander, se alzó con el primer premio con su monólogo “El Coach que nunca dice ¡Ouch!”, en una última gala en la que compitieron seis humoristas llegados desde distintos puntos del país.

La victoria tuvo además un componente añadido para Ramajo, que llegó a la final después de asegurar su plaza como ganador de la Gala del Público, celebrada el 19 de febrero, con una mayoría amplia del voto de los asistentes. La organización cerró así la séptima edición del certamen con una final que, según la propia Fundación, destacó por el nivel general de los participantes.

El segundo puesto fue para el valenciano El Carbe, que convenció al jurado con “En el escenario me crezco” en una Sala Cajaviva que completó el aforo y “colgó el cartel de no hay entradas”. Junto a los dos premiados, también optaron al triunfo los madrileños Jaime Gago y Raúl Sacristán, la alicantina María Abad y la burgalesa Rocío Molina.

Con siete ediciones a sus espaldas, el Concurso de Monólogos de la Fundación Caja Rural se ha asentado en la programación cultural del invierno burgalés y se ha hecho un hueco en el circuito nacional de comedia. La final volvió a contar con la participación del cómico Alberto Cabrillas, salmantino afincado en Burgos, ligado al certamen como maestro de ceremonias.

El triunfo de Juanma Ramajo le incorpora a la lista de ganadores del concurso, en la que figuran, entre otros, Álvaro Boceta, Fernando Bernal, Gele Rodrigo, Ismael Galán, Juanma Molina o Julio Farnós.