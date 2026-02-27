La reina Sofía inaugura el lunes la exposición ‘Picasso. Raíces bíblicas’ en la Catedral de Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La reina emérita doña Sofía inaugurará el próximo lunes, 2 de marzo, la exposición ‘Picasso. Raíces bíblicas’ en la Catedral de Burgos, que podrá visitarse hasta el 29 de junio en la Sala Beato Valentín Palencia y parte del claustro bajo de la Seo burgalesa. Es la primera vez que la obra del universal pintor malagueño será expuesta en una catedral y en torno a la influencia de la iconografía cristiana en su visión secularizada del mundo.

El acto de inauguración correrá a cargo de Su Majestad la Reina Doña Sofía; el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, el cardenal José Tolentino de Mendonça; y representantes de las entidades organizadoras de este evento: el arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa; el nieto del universal pintor Bernard Ruiz-Picasso por parte de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA); Félix José Castro Lara, deán de la Catedral de Burgos; y el presidente de la Fundación Consulado del Mar, Antonio Miguel Méndez Pozo. También tomará la palabra la comisaria de la exposición, Paloma Alarcó.

La muestra estará compuesta por una selección de 44 de las obras del pintor malagueño, de las cuales 31 son aportadas por la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), mientras que las otras 13 proceden del Musée National Picasso (París), el Museo de Montserrat (Barcelona), Museu Picasso (Barcelona), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) y el Museo Nacional Thyssen -Bornemisza (Madrid), así como del Museo Picasso de Málaga, y de una colección particular.

Las obras cubren diferentes periodos de su trayectoria profesional, desde aquellas que realizó siendo más niño hasta otras registradas en el año 1961, y la muestra estará dividida en seis capítulos, que son Educación religiosa, Maternidad, Vanitas, Gólgota, Vera Icon y Esperanza.

A través de un mosaico temático, la comisaria de la exposición, Paloma Alarcó, conservadora-jefe de pintura moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, propone mostrar el modo en que, a lo largo de su dilatada carrera, el maestro español se valió de numerosos símbolos cristianos o se inspiró en obras de la tradición artística religiosa y de la imaginería devocional, para dar respuesta a determinados interrogantes universales, personales y artísticos.

La exposición ‘Picasso. Raíces Bíblicas’ cuenta con el respaldo de la Archidiócesis de Burgos, el Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, la Fundación La Caixa, la Fundación Caja de Burgos, AC Hotels y Recoletas Salud y se enmarcará en los actos conmemorativos organizados con motivo del 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a la ciudad de Burgos.