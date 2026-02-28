Música y pintura se dan la mano con el Círculo

Numeroso público acudió a presenciar esta combinación del arte de la Escuela de Madrid y la música española del siglo XVIII .TOMAS ALONSO

La contemplación de las 58 piezas de pintura, escultura y dibujo, obra de 19 artistas españoles del siglo XX que se exhibe en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Círculo fue ayer una experiencia mucho más solemne y enriquecedora gracias a la aportación musical de Elsa Ferrer, al violín, y Canco López, a la clave, en un recital al que asistieron decenas de espectadores.

El concierto, titulado ‘Flores de música’, se celebró a las 19.00 horas como actividad complementaria vinculada a la exposición ‘La Escuela de Madrid en la colección Ferrer-Blanco’, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril. La propuesta buscó un diálogo entre la música española del siglo XVIII y el recorrido plástico de la muestra, con las interpretaciones integradas en el mismo espacio expositivo.

La exposición reunía un conjunto de pintura, escultura y dibujo procedente de la colección Ferrer-Blanco y se planteaba como un homenaje a Miguel Ferrer, uno de los grandes coleccionistas de Castilla y León. La Fundación Círculo la presentó como una ocasión para acercarse en Burgos a un legado que no se había mostrado antes en la ciudad, nacido de una forma de coleccionar con un criterio muy definido y un trato directo con los artistas.

En ese hilo, el relato de la muestra iba más allá de las piezas: remitía a años de relación personal y conversaciones sostenidas entre el coleccionista y los autores. El conjunto, según la información facilitada por la organización, se entendía también como un tributo a Miguel Ferrer, médico cirujano, nacido en Málaga y afincado en Salamanca desde 1932, que compaginó su vida profesional con una dedicación constante a las bellas artes. Defendía que el arte debía compartirse y, en esa idea, impulsó exposiciones, colaboró con instituciones culturales y convirtió su casa en un lugar de encuentro para la pintura y la música, con espacio también para la reflexión.

La muestra se apoyaba en la noción de Escuela de Madrid como una modernidad posible en la posguerra: un grupo heterogéneo más identificado con una actitud compartida que con un movimiento organizado, orientado a renovar el lenguaje pictórico y a buscar una figuración moderna alejada del academicismo dominante tras la Guerra Civil. Muchos de aquellos artistas se formaron en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y ampliaron su mirada con estancias en París, donde entraron en contacto con corrientes como el impresionismo, el expresionismo, el postcubismo, el fovismo o la abstracción. El resultado fue una figuración personal y expresiva en la que el paisaje, el retrato, el bodegón y la figura humana ocuparon un lugar central.

Entre los nombres presentes en la exposición figuran Francisco Arias, Juan Barjola, Juan Manuel Díaz Caneja, Gregorio del Olmo, Álvaro Delgado, Pancho Cossío, Menchu Gal, Francisco García Abuja, Luis García Ochoa, Cristino Mallo, Cirilo Martínez Novillo, Benjamín Palencia, Nella Pistolesi, Gregorio Prieto, Agustín Redondela, Francisco San José, Pablo Serrano, Daniel Vázquez Díaz y Rafael Zabaleta.

La Fundación Círculo mantiene un programa de visitas guiadas gratuitas para facilitar la comprensión del contexto artístico y el valor del conjunto, con inscripción previa a través de su web y formularios diferenciados para grupos y visitantes individuales. En el caso de los grupos, como asociaciones, centros educativos o colectivos culturales, las visitas se programan los martes a las 17.15 y de miércoles a viernes en pases de mañana (11.00, 12.00 y 13.00) y tarde (17.15), con un mínimo de 10 y un máximo de 30 personas.

Para el público general, las visitas guiadas se ofrecen de martes a viernes a las 18.00, 19.00 y 20.00, y los sábados a las 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 y 20.00. En este formato, cada solicitante puede reservar un máximo de cuatro plazas.

La exposición puede visitarse en la Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla (Plaza de España, 3, Burgos) de martes a viernes, de 18.00 a 21.00; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00; y los domingos, de 12.00 a 14.00, con lunes cerrado y cierre también en Jueves Santo y Viernes Santo.