Diego Aguilar, bailaor: “El baile y el flamenco son competitivos. El factor clave es la cabeza, por mucho talento que tengas”

“Salimos con el corazón lleno”. El bailaor vallisoletano Diego Aguilar (1999) resume así el estreno absoluto de ‘Cuestión de tiempo’ en el Festival de Jerez, esta semana, un espectáculo, junto a su hermano Hugo (2003), en el que han conjugado pasado, presente y futuro, con la imponente figura de su padre Arturo, que también subió a las tablas. Familia de bailaores, han dado el salto desde el barrio de la Rondilla hasta la catedral del flamenco, en la ciudad jerezana, donde los dos jóvenes se han hecho mayores, con una corta carrera, pero ya reconocida, con premios como el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid. Su complicidad se visualiza sobre las tablas, y esto tiene una fácil lectura: “Somos hermanos y amigos y disfrutamos mucho con nuestros estilos”. Ahora, con la visión externa del bailaor Alfonso Losa, ‘Cuestión de tiempo’ remarca un programa dancístico que se inicia con la memoria, que despierta hasta llegar a la afirmación de la identidad y atisbar un futuro que se abre: el de dos jóvenes vallisoletanos que aspiran a triunfar en un mundo con el flamenco.

La primera pregunta es obligada, ¿cuáles son sus primeras sensaciones tras el estreno absoluto de ‘Cuestión de tiempo’ en Jerez?

Lo único que te puedo decir es que salimos con el corazón lleno, tanto mi padre, mi hermano como yo, por llevar un espectáculo tan especial para nosotros, porque es familiar y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Estamos emocionados, agradecidos también por la oportunidad que nos ha dado el Festival, uno de los más importantes. Tenemos mucha motivación para seguir.

Por si fuera poco, en el Festival de Jerez, la catedral del flamenco...

Sí, es un marco dentro del flamenco muy relevante. Hablamos de uno de los más importantes en flamenco a nivel nacional y uno de los más importantes a nivel internacional. Y en la 30 edición, redonda y muy significativa. Y participar aquí es un privilegio. Lo hemos abordado con mucho respeto, pero también con muchas ganas, la verdad. Y como un reto que nos hemos propuesto y que al final ha dado sus frutos también con el trabajo.

El espectáculo hace un recorrido que se inicia con la memoria, atraviesa la identidad y alcanza un futuro. Vaya viaje por su vida ¿no?

Al final tenemos la suerte de que nuestro padre también es bailaor y todavía sigue en activo; y queríamos, porque para nosotros era muy especial, que él formara parte de esto porque es una parte indispensable. Abre el espectáculo y él nos da ese legado artístico y personal, la educación y todo lo que nos ha transmitido también, junto al respeto por el flamenco. Además, a mi hermano y a mí nos une un pasado y futuro compartido, que creo que nos va a dar muchas alegrías a los dos como pareja artística.

Volviendo la vista atrás, ¿en qué momento se dan cuenta de que el flamenco es su destino?

Desde muy pequeños, con cinco años, recuerdo ver a mis padres dando clases, con lo que hemos escuchado flamenco en casa desde muy pequeños. Es algo que al final te van haciendo y floreciendo de una forma natural. Nuestros padres tampoco, en ningún momento, nos han impuesto nada, sino que de una forma natural se ha dado que nos dediquemos a esto. Al final es un regalo poder hacer lo que amas, más si viene de familia.

Ustedes mismos presumen de que no solo son hermanos, sino que también son amigos ¿Entiendo que eso se notará sobre las tablas?

La relación que tengo con mi hermano es muy especial porque además de ser pareja artística, somos mejores amigos, es mi confidente, es mi persona de máxima confianza. Y sí, claro que sí, eso se ve reflejado en las tablas y es una de las cosas más palpables cuando el público viene a vernos, esa conexión tan especial que tenemos.

¿Cómo definen el sentimiento flamenco dos jóvenes de Valladolid?

Para nosotros el flamenco es vida. Creo que es independiente tu procedencia. De hecho, es una de las cosas que más le choca a la gente cuando nos hacen ahora entrevistas, porque una de las cosas que siempre destacan es, ‘¡Joder! ¡Qué bien baila el flamenco! ¡Qué bien os desenvolvéis! Y sois de Valladolid’. Muchas veces es lo que más suele chocar. Y al final, mi hermano y yo, aparte de venir de familia, nos fuimos pronto y nos formamos en ello para ser buenos bailaores.

Precisamente por ello, pronto saltaron de Valladolid para continuar su formación….

Yo a los 18 años me fui a Sevilla, aunque ahora vivo en Madrid, porque estoy en el Ballet Nacional. Es mi hermano, que salió con 16, el que ahora está en la Compañía de Ballet Flamenco de Andalucía. Entonces, nos hemos enriquecido de muchos tipos de baile, también del flamenco, de diferentes partes de España. Eso nos ha hecho ser unos bailares más completos también y llevar el flamenco de esa manera. Haber salido tan pronto de casa también nos ha marcado a nivel personal porque maduras mucho antes que el resto de la gente, porque te enfrentas a unas responsabilidades mucho antes de lo que correspondería. Y sí, al final marca mucho personalmente y te hace ser mucho más abierto, madurar y espabilar antes. Y tanto mi hermano como yo, pues eso desde muy pequeños lo hemos recibido.

Viviendo uno en Madrid y otro en Sevilla, ¿cómo hacen para los ensayos?

Esa pregunta es muy común. Ha sido una odisea y complejo porque hemos hecho malabares para llevar un espectáculo adelante y estando en compañías diferentes. Hemos sacado tiempo, trabajando fines de semana, festivos… en cuanto tengo un momento me voy a Sevilla o mi hermano se viene a Madrid, con un esfuerzo extra, que tampoco lo siento como tal, porque bailar con él es algo que a mí me provoca mucha alegría y mucha satisfacción. Así que lo hacemos de mil amores.

Trabajo, trabajo y trabajo les ha alimentado desde niños. ¿Se ven ahora los frutos?

Sí, el mundo del baile, del flamenco en este caso, es complicado porque es muy competitivo. Creo que el factor clave es la cabeza. Por mucho talento que tengas, creo que la cabeza es lo más importante. Yo siempre lo digo, va a haber momentos muy duros, pero ahí se ve realmente quién está hecho para este mundo, porque hay que sobreponerse a esos momentos malos y no tirar la toalla nunca. Los frutos se ven cuando uno trabaja día día y es constante.

¿Cuáles son sus próximos retos y para cuándo la actuación en Valladolid?

Mira, ahora estamos saboreando todo lo que ha pasado estos días. Yo creo que es el inicio de un camino muy bonito junto a mi hermano, ya que era la primera vez que compartíamos tablas. Nunca habíamos bailado juntos. Pero a partir de esto, en las próximas semanas espero que se abran nuevos caminos. Bailamos en Móstoles un fragmento de esta obra, lo haremos en Arlès, en Francia, en agosto, en La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), en el Festival Todas las Danzas. Y ojalá que pronto, en Valladolid, donde no tenemos confirmado nada, pero nuestro deseo es ir a nuestra tierra. Sería lo que más ilusión nos haría. Confío en que se dé cuando se tenga que dar, pero pronto. No sé... es la tierra que nos ha visto crecer y lo estamos deseando. A ver si podemos llevar este espectáculo pronto.